Niña fallece en La Florida, Olancho, tras manipular un arma de fuego

Una niña perdió la vida en La Florida, Olancho, mientras se manipulaba un arma de fuego. Fue trasladada al Centro de Ciencias Forenses en Tegucigalpa. Su madre resultó herida y está siendo atendida.

  • 25 de noviembre de 2025 a las 11:14
