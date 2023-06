¿Qué elemento representa mejor su personalidad? Denise: Para mí, creo que el agua, no sé si representa mi personalidad, pero simplemente me gusta nadar.

Denise: Bueno, sí. Hay una silla de la universidad a la que asistí, así como muchos otros, así que me encanta ese detalle. Me encanta eso.

En la película podemos ver a diferentes elementos mezclarse entre sí, y todo lo que implica la llegada de uno de estos a un nuevo lugar con costumbres y origen diferentes ¿Qué les inspiró a crear esta historia?

Peter: En primer lugar, las ideas y los temas de la película han sido muy personales para mí. Y mis experiencias de crecer en Nueva York y algunos de los casos de xenofobia que mis padres y yo enfrentamos fueron temas más personales que políticos. Todos fueron temas con los que hasta el día de hoy lucho. Y estoy tratando de encontrar una manera de hablar sobre ellos con mis propios hijos. Pero en el lado más oscuro, la idea de esta película es ser muy esperanzadora. Y, ya sabes, a simple vista, es una película muy colorida con muchas comunidades dispares. Pero eso es lo divertido de ello, visualmente se puede ver de inmediato cómo algunas de estas comunidades pueden ser muy esperanzadoras y algo por lo que luchar. Así que se trata realmente de promover la esperanza por encima de todo.

¿Cuál es su personaje favorito en “Elementos”, y por qué aman a ese personaje?

Denise: Me gusta Cinder, me gusta la madre de Ember. Simplemente tiene un buen espíritu. Me hace reír y me gusta mucho su interpretación.

Peter: Me encanta Ember. Quiero decir, ella es el cáliz de todo para mí