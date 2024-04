“Está en un sueño profundo”: familia de Santa Bárbara se niega a sepultar a joven

“Ella no se ha descompuesto, está así desde hace la madrugada del domingo, pero vivirá para contar los sueños de Dios”, dijo otra pariente en declaraciones al canal HCH.

Su madre se aferra a la idea de que la joven va a resucitar, por lo que la familia todavía no procede a realizar ningún avance para su sepultura.

La joven, quien es hija de una pastora evangélica en la comunidad, permanece en la casa familiar tendida sobre una cama, pero no respira. Lo más extraño del caso es que familiares y vecinos aseguran que hasta el momento (unas 48 horas desde que la joven dejó de moverse y respirar) su cuerpo no presenta ningún signo típico de descomposición.

Aunque la situación de la joven santabarbarense no deja de causar asombro, será el tiempo el que confirmará si está muerta o continúa viva bajo un episodio de catalepsia.

La catalepsia es un estado patológico en el que el paciente no tiene signos vitales, presenta rigidez, por lo que suelen ser dados por muertos; sin embargo, el cuerpo no inicia el proceso de descomposición. Debido a que no es una situación común, cuando ocurre puede causar confusión.