Congreso Nacional no logra votos para elevar a rango constitucional la CICIH

Luego del fallido intento, Redondo decidió suspender la sesión legislativa desarrollada este jueves por la noche. Los diputados volverán a reunirse el próximo martes a las 3:00 p.m.

La iniciativa presentada por la diputada Xiomara Hortencia Zelaya, mejor conocida como “La Pichu”, llegó a la dispensa de debates gracias al voto favorable de 123 parlamentarios.

No obstante, al momento de la decisiva votación la moción no fue acompañada por la bancada del Partido Nacional, la cual había manifestado previamente que no votaría a favor del rango constitucional si no se derogaba la ley de Amnistía Política aprobada en 2022.

El proyecto pretendía llevar a cabo una reforma el artículo 232 de la Constitución de la República para facultar a la CICIH para ejercer acciones investigativas de forma independiente, permitiéndole además desarrollar inteligencia y análisis financiero.

De acuerdo con Xiomara Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro, esta reforma constitucional permitiría dar garantías a la comisión para tener independencia y autonomía para operar en el país.

Tras la fallida votación de este miércoles, la incertidumbre en torno a la llegada de la CICIH se mantiene entre cuestionamientos por la falta de voluntad política.

Diputados de oposición sugieren que para facilitar la llegada del mecanismo internacional se tiene que incluir la facultad de querellante adhesivo, una medida que solo requiere 65 votos para su aprobación.