Colegio de Ingenieros recomienda ver tres aspectos tras caída de puente

En charla con EL HERALDO , Bayardo Pagoada , presidente del Colegio de Ingenieros , dijo que no se puede deducir responsabilidades ni brindar un análisis previo sin antes tener informes sobre tres áreas.

"En una obra de esa naturaleza hay que ver el diseño, construcción y supervisión; esos tres elementos son fundamentales para determinar las razones que determinó la falla. Sin esos tres elementos no podemos dictar algo de manera preliminar", indicó.

Pagoada informó que, como Colegio, no han hecho ningún estudio de la obra inaugurada en el 2014.

"Hay que analizar esos aspectos que ya mencioné. Esa obra fue construida en 2014 y hablamos de 11 años, en ese año nosotros no estábamos en el Colegio y no nos compete hace un análisis de cualquier obra. No sé si la construyó la alcaldía, la que ahora es la SIT o quién estaba en el Colegio", agregó.

El ingeniero reconoció que toda obra debe respetar límites de peso. "Toda obra de ingeniera se diseña para que soporte determinada carga, si esa carga tiene un margen y se excede cualquier obra puede colapsar, entiendo que no han pasado cargas con peso exagerado ahí".

Finalmente opinó que este tipo de obras son construidas para que su duración no sea de 10 años. "Son obras diseñadas para que su duración sea de muchos años, hay mecanismos técnicos y científicos en los que se podrá determinar las causas".

Tras el incidente, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció que trabajarán junto a la alcaldía del Distrito Central para determinar qué ocasionó el hecho.