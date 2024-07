Congreso Nacional fracasa en intento de elevar la CICIH a rango constitucional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una polémica sesión legislativa, el Congreso Nacional fracasó ayer en su intento de elevar a rango constitucional la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) al no conseguir los 86 votos necesarios para la reforma.

No obstante, a pesar de haber logrado mayoría en la votación de dispensa de debates, al momento de la decisiva votación la moción fue rechazada por el Partido Nacional, que manifestó previamente que no votaría a favor del rango constitucional si no se derogaba la Ley de Amnistía Política aprobada en 2022.

“Lo que estamos viendo aquí es un autoritarismo al margen de la ley. En primer lugar, la facultad del presidente es cuando necesita la comparecencia de diputados para lograr el quórum al menos”, cuestionó la diputada Maribel Espinoza.

Agregó que “eso no quiere decir que, estando un número suficiente de diputados para aprobar o improbar una ley, va a agregar suplentes. Eso no es así. Es tan grave lo que quería hacer que es un claro abuso de autoridad y otros delitos”.