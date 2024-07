Luis Redondo acusa a representantes de la ONU de negarse a la llegada de la CICIH

En la sesión de este miércoles, el Congreso Nacional fracasó en su intento de elevar a rango constitucional la CICIH tras solo lograr 82 de los 86 votos requeridos.

Luego del fallido intento, Redondo decidió suspender la sesión legislativa desarrollada este jueves por la noche. Los diputados volverán a reunirse el próximo martes a las 3:00 p.m.

La iniciativa presentada por la diputada Xiomara Hortencia Zelaya, mejor conocida como “La Pichu”, llegó a la dispensa de debates gracias al voto favorable de 123 parlamentarios.

No obstante, al momento de la decisiva votación la moción no fue acompañada por la bancada del Partido Nacional, la cual había manifestado previamente que no votaría a favor del rango constitucional si no se derogaba la ley de Amnistía Política aprobada en 2022.