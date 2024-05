Luis Redondo habla por primera vez sobre demanda de manutención en su contra

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin negar ni confirmar nada y más bien evadiendo dar una respuesta clara, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se refirió por primera vez a la supuesta demanda de manutención en su contra interpuesta por su expareja Alejandra Bustillo en Estados Unidos.

Al ser abordado por una periodista de un medio radial sobre la reciente aprobación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y la demanda anunciada en Honduras por su ex, por no apoyar económicamente a la hija que ambos procrearon, el parlamentario comenzó diciendo que “hay varias cosas que se dicen, que es el tiempo que se va a encargar de poner en contexto”, aunque no respondió a la consulta que le planteó la periodista.