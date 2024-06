Madre de niñas con microcefalia pide ayuda: “No quiero morirme y dejarlas solas”

Con lágrimas en sus ojos nos contó que hay personas que le dicen “¿por qué no le pide a Dios que se lleve a sus hijas?”, pero ella ignora todos esos comentarios. Agradece a Dios por la vida de ellas y comentó que no se dará por vencida con sus hijas porque son un regalo de Dios y, aunque el camino es difícil, tiene su confianza puesta en Él.

Las donaciones han sido el sustento para su casa porque no puede trabajar, ya que no tiene quién cuide a sus niñas. Por eso le pide a la población hondureña, a las autoridades, políticos, a la presidenta Xiomara Castro y a los empresarios que, por favor, le tiendan una mano.

“A veces me duermo a las 3:00 o 4:00 de la mañana porque ellas se ponen muy inquietas y lloran. No es fácil”, manifestó.

Luz cuida a sus hijas de domingo a domingo, de sol a sol, llueva o no. Hay jornadas en las que no duerme porque tiene que estar muy pendiente de ellas dos.

“No sé si yo me voy a morir o si ellas mueren primero. Yo le pido a Dios que me dé la fuerza para soportar”, dijo a este rotativo con un nudo en la garganta.

“No me quejo ni me arrepiento de haber tenido a mis hijas, pero tengo que confesar que a veces me siento cansada, sola, y desanimada, porque no es fácil enfrentarme cada día al dolor de ver que ellas necesitan tantas cosas y yo no puedo dárselas”, fueron las palabras, en medio de un llanto en el alma, de esta madre que clama por apoyo para sus hijas.

Si usted desea ayudar a Luz Amparo Fonseca Sierra, puede depositar al número de cuenta de Banco Atlántida 014220065198 o llamar al número telefónico 9874-1191.