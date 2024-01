Muere otra niña de microcefalia por zika; madre solicita ayuda

Doña Mirtha sufre de varias enfermedades que -en su tiempo cuando cuidaba de Alicia- no se trató a tiempo y fueron avanzando.

“Tengo lipomas en el cuello y dicen los doctores que me han ido creciendo por toda la depresión que he vivido. Al igual tengo tiroides, y me mandaron a hacer una biopsia que cuesta 12 mil lempiras y yo no lo tengo, por eso pido ayudas”, expresó afligida.