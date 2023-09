Dinaf sobre niños con microcefalia por zika: “Me deja el reto de averiguar si tenemos algunos antecedentes en archivo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el constante reclamo de que los niños que nacieron con microcefalia por zika están olvidados, la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus le consultó a Lizeth Coello, titular de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), que a partir de 2024 pasará a ser la Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), si hay información o registros sobre estos casos a nivel nacional.

La interrogante surgió luego de que este equipo conoció testimonios de madres que tuvieron hijos con microcefalia por zika entre 2015 y 2016, quienes dijeron que los niños no han recibido apoyo estatal en los últimos siete años, pese a que forman parte de la población en situación vulnerable. Incluso, afirmaron que ni siquiera tienen carné de discapacidad.

“Nosotros como Dinaf, pero me deja el reto, no he tenido acceso a esa información, a esos expedientes, me deja el reto de averiguar a ver si tenemos algunos antecedentes en archivo”, contestó la funcionaria.

La médico de profesión señaló que han tenido problemas con los archivos de los niños en estado de vulnerabilidad, pero que al encontrar alguna situación en particular “le vamos a poner atención, como ya lo estamos haciendo”.

Afirmó que trabajan de la mano con tres instituciones privadas que atienden niños con discapacidad para que a través de los fondos que ellos consiguen puedan mejorar las condiciones en las que atienden a los infantes. Dinaf también les facilita presupuesto para esta causa.

“Nosotros nos aseguramos que estos recursos que ellos reciben sean implementados para las condiciones en las que atienden a los niños. Generalmente tiene que ver con alimentación, cuidado (personal calificado para que les atienda) y algunos elementos básicos de infraestructura”, dijo.

Indicó que para 2022 había aproximadamente 45 mil niños en Honduras con algún tipo de discapacidad y que no solo le correspondía al Dinaf velar por ellos, sino que debía ser un trabajo interinstitucional.

“¿Cuál es la atención que está haciendo en general el Estado?”, preguntó.