“Nunca nos han ayudado. Nosotros hemos acudido hasta con el alcalde, en son de que no hayamos ni qué hacer muchas veces. Imagínese que tenga a su hijo, que le caiga con convulsiones y no sepa qué hacer y que le cierren las puertas, es duro”, lamentó.

Afirmó que “desde que nació hemos pedido ayuda, desde que nace no se quiere que perezca. Llevamos siete años luchando y no lo hemos permitido, gracias a Dios que no nos da la fuerza, no hemos permitido que caiga”, agregó, mientras Heydi tranquilizaba a la pequeña que mostraba incomodidad.

Cuando Alex hablaba, los quejidos de Ashley eran leves, sin embargo, comunicaban lo necesario para que su madre entendiera que debía cambiarla de posición, pues de la forma en la que la tenía sentada no era de su agrado. Tomándola de la cintura la acomodó nuevamente entre sus piernas, ya que en siete años la niña ha crecido físicamente, pero le toca cuidarla como si se tratara de un recién nacido.

“La anoté en esos bonos de discapacitados y nunca nos han salido”, cuestionó la mujer, al interrumpir a su esposo. Pese a eso, lo único que pidió a las autoridades fue que “surtan medicamentos los hospitales”, ya que la situación no les permite comprarlos y de eso depende la vida de su primogénita.

“Ya una vez uno comprando medicamentos uno ahorra ese dinero y se puede invertir en otra cosa, en pañales, leche, comida para ella. Eso nos está afectando porque todo este año, a veces un mes hay, para cinco no haber”, condenó la mujer.

“¿Cuándo no hay, cómo le hacen?”, preguntó la periodista.

“Pedimos. Toda la familia colabora con un poquito, nos abstenemos de algunas cosas para darle el medicamento”, contestó.

Aunque Heydi solo mencionó los 5,000 lempiras que necesitan para medicamentos, en promedio una familia que tiene un niño con microcefalia ocupa unos 2,500 dólares mensuales (62,375 lempiras al cambio actual) para su salud, calculó el epidemiólogo Manuel Sierra, quien en ese entonces asesoraba al gobierno para contrarrestar la crisis.

El experto afirmó que esos son solo por gastos médicos (terapias y especialistas), pero además el Estado tendría que dar “cierto soporte de seguridad alimentaria para las familias, sobre todo en este periodo de la hiperinflación que está haciendo pedazos a la sociedad, se necesitaría”.

Sierra dijo que en su investigación sobre los casos de microcefalia a raíz del zika detectaron 256 natalicios con este padecimiento tras el virus, pero que el 33% de los niños falleció y muchos siguen vivos por el amor de sus progenitores.