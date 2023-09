Génesis Yamileth Hernández, casi por cumplir 7 años de edad. Nació el 20 de octubre de 2016. Vive en el Barrio Fonseca, en Monjarás, Choluteca. Tiene una microcefalia leve, pero sufre de una hernia que no se la han podido operar porque no tienen dinero. Iba a la escuela, sin embargo no le gusta ir. Su papá la abandonó al saber que tenía dicha discapacidad. Su familia no tiene dinero, la mamá no trabaja, pero su padrastro labora para darle al menos algo de comida.