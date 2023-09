“Su cerebro colapsará, mientras eso pasa lucharé por él”: mamá de niño con microcefalia

CHOLUTECA, CHOLUTECA.- Cada día la vida de las familias que tienen niños con microcefalia es difícil, más que todo para las madres que deben pasar las 24 horas del día a disposición de ellos.

Tal es el caso de María Cristina Cerrato, una mujer de 42 años de edad, quien dio a luz a su pequeño Ángel Gabriel Baca Cerrato el 22 de julio de 2016. El niño nació con microcefalia a raíz del virus del zika que contrajo la mujer durante la gestación.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus conversó con doña María para conocer detalles de cómo ha sido su vida desde que nació Ángel. Este rotativo, realizó un trabajo de reporteo durante casi 12 meses para recopilar testimonios de madres que tienen hijo con la enfermedad por zika.

A diferencia de muchos casos, doña María comentó que desde los siete meses de embarazo ella supo que su bebé iba a nacer con microcefalia.

“Yo me hice por primera vez el ultrasonido a los siete meses, ya sabía que era varón, pero fue ahí cuando el doctor me dijo: ‘su hijo viene con problemas, trae microcefalia’, fue ahí cuando me comentó que me harían cesárea”, explicó.

Lamentó que todo eso es producto del zika porque cuando ella estaba en los primeros tres meses de embarazo (entre enero y febrero de 2016) resultó afectada con el virus, al igual que su mamá, pues en ese tiempo vivían juntas en una pequeña casa en Apacilagua, ubicado en Choluteca, zona sur del territorio hondureño.