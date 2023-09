Sedesol: Familias podrían recibir bono de discapacidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un registro de las familias de los niños que nacieron con microcefalia por zika es el primer paso para que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) empiece a ayudarlas, pues desde el gobierno anterior estos niños han estado en el olvido, confirmó José Carlos Cardona, titular de esta institución.

En entrevista con la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, el funcionario definió algunos mecanismos para auxiliar a estos hogares, aunque dijo que Sedesol no tiene fondos, pero que podrían trabajar de la mano con la Secretaría de Salud. Estas fueron sus declaraciones.



¿Usted conocía sobre proyectos que tuvieron las familias con niños con microcefalia?

No, y no lo tenemos en el registro nuestro. Seguramente sí eran beneficiarios del Despacho de la Primera Dama, seguramente los datos han de estar en presidencial, aunque cuando llegó nuestro gobierno ya no había nada ahí, o sea, todo lo que se manejaba del Despacho de la Primera Dama fue, digamos, eliminado de los archivos y como ahí había un fideicomiso involucrado, recuerda que Vida Mejor se manejaba desde Casa Presidencial, entonces me imagino que se pagaron por fideicomiso en la mayoría de estos beneficios y ese era un dinero que no pasaba por Sedis, que era la secretaría a la que yo llegué, que eliminamos y que creamos en su lugar a Sedesol. No tenemos registro de ellos, pero no dudo que seguramente hubo alguna iniciativa porque el gobierno anterior tenía ese problema, verdad, que ellos hacían y anunciaban que hubo grandes proyectos, pero al final no hacían nada.

Ahora que sabemos que no hay un apoyo, ¿en qué proyectos usted cree que se les podría ayudar a estas personas?

No tenemos ningún proyecto para poblaciones de este tipo. Mirá, en este caso lo que habría que hacer es hacer un registro de ellos, quiénes son y eso lo debe hacer la Secretaría de Salud (Sesal), porque es un tema de salud. Este gobierno ha puesto orden, nosotros no podemos cómo Sedesol venir y tirar piñatas, confites a la garduña, nosotros todo lo que hacemos, toda ayuda que se da es focalizada en el marco de una estrategia. Entonces lo primero que hay que hacer es un registro de cuántos niños hay en todo el país porque no le puedo dar a 20 niños porque después van a salir 20 más, y después 30 más, y después 40 más, y si no hay dinero para todos, ¿qué va a pasar? Eso es demagogia y es populismo, nosotros no hacemos eso y tampoco tenemos lógicas asistencialistas. Cuando aquí se le apoya a alguien, se le da un seguimiento a la persona, entonces ahí lo que tenemos que hacer es que la Sesal tiene que hacer un registro de todos estos niños, tiene que tenerlo porque nacieron en hospitales públicos la mayoría, entonces tiene que saber quiénes son los papás, todo eso tiene que tenerlos Salud y con base en eso ver qué se hace por ellos, verdad.

¿Se que podría iniciar algún acercamiento con la Secretaría de Salud para abordar este tema?

Sí. Lo que vamos a hacer es mandar un oficio al ministro José Manuel Matheu con la foto del reportaje y decirle que empiece a hacer el registro de estas familias. Necesitamos registrarlo y saber quiénes son, dónde están y cuántas son, porque me decís que son como 900, pero estoy seguro que eso no es ni la mitad. Era una generación entera porque a todo el país le dio zika, ¿cuántas mujeres preñadas habían en Honduras en ese momento?, miles, ¿y cuántos niños nacen por parteras o son de pueblos indígenas?, no están mapeados en el sistema, por eso te digo que ese es una caja de pandora, como miles de cajas de pandoras que hay en Honduras. Vos le ayudás a una persona y salen 10 mil porque la necesidad en este país es altísima y este gobierno está en la quiebra porque estamos con recursos limitados. Como te digo, si se hace un registro podemos identificar y ver de qué manera se da un beneficio de parte de cualquiera de las instituciones del gabinete social. Incluso Sesal tiene recursos para poder darles un bono, podría ser, así como le damos bonos a niños con cáncer que ya están focalizados y mapeados. Podemos crear un bono para estos niños que padecieron microcefalia en el marco del zika. Yo procedería a crear un programa aquí para que lo maneje Proasol o la Sesal, pero para un bono que es lo que podríamos darle. Damos un bono de unos 5,000 lempiras al año, estoy suponiendo, verdad, pero hay que saber cuántos son y dónde.

¿Hay algún proyecto para las madres, porque muchas renunciaron a los trabajos para cuidar a sus hijos por la discapacidad?

Esa es otra cosa que podríamos hacer, levantar una ficha para todos los niños, seguramente algunos de ellos en Honduras, porque damos bonos de discapacidad en Proasol que es nuestro programa de bonos y hay mucha gente con microcefalia que recibe ese bono, entonces podríamos incluirlo ahí, pero eso es poquito, son 2,000 lempiras.