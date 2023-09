“La pediatra me dijo: ‘solo Dios sabe cuánto tiempo te la va a prestar, no te voy a decir ni qué día ni que año, yo no sé, solo él sabe cuándo te la va quitar”’

“Yo quisiera trabajar, a veces me da pena estarles pidiendo a mis hermanos, pero ellos nunca me han negado nada”, mencionó la mujer de 34 años.

“Ese día yo sentí que me partió el corazón porque me lo dijo de frente, pero solo Dios sabe... allí voy a estar yo presente hasta que él me la quiera llevar”, continuó diciendo.

Leticia es ama de casa. Desde que los gallos cantan hasta que el sol se pone se dedica al cuidado de su hija, sin quedarle tiempo de trabajar.

La ayuda de sus hermanos y la manutención que le pasa el padre de la niña cubren ciertas necesidades, pero “a veces no tengo ni para ir a Teletón, solo me voy con el pasaje, no llevo ni para una bolsa de agua”, contó a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, mientras las lágrimas rodaban por su rostro.

La pequeña Ariana, quien lleva el nombre de la famosa cantante Ariana Grande, estaba sentada sobre sus piernas. Usaba unos botines negros que le habían comprado para las fiestas decembrinas. Su cabello estaba bien peinado y dejaba ver su hermoso rostro, que deleitaba con una sonrisa.

“Le gusta mucho escuchar música”, contó su madre. Ese es como un refugio para la pequeña, quien no puede hacer nada por cuenta propia.

Desde su natalicio los médicos dijeron que era propensa a sufrir convulsiones y enfermarse, afortunadamente hasta mayo de 2023, cuando el equipo de EL HERALDO Plus visitó la casa donde vive, nunca había tenido ninguna.

Como medida de prevención y debido a distancia (la casa quedaba a 40 minutos del hospital), la doctora instruyó a Leticia para que hiciera un video y lo enviara en caso de que la niña convulsionara, mientras -inmediatamente- se movilizaba por atención médica.

Aunque Leticia tiene en mente las instrucciones, su peor temor es no tener dinero para transportarse si llegara a ocurrir, pues se tiene que acomodar a lo que su familia pueda darle.