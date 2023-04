Ariana Grande habla sobre las críticas a su cuerpo: “Nunca sabes por lo que está pasando alguien”

“No hago esto con frecuencia, no soy buena en esto y tampoco me gusta. Solo quiero hablar sobre sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta”, comenzó diciendo en el video de poco más de tres minutos.

La cantante aseguró que las personas deberían ser más gentiles y no hablar sobre el cuerpo de los demás sin importar si el comentario es bueno o malo.

“Hay maneras de elogiar a alguien o de ignorar algo que no nos guste. Creo que deberíamos ayudarnos a ser más seguros y mantenernos de esa forma”, comentó.

Añadió: “Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable”.

Además, uno nunca sabe por lo que está pasando la gente, por lo que mejor sean gentiles con cada uno.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, manifestó.