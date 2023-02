Selena Gómez responde a críticas por su peso: “No soy una modelo”

“Cuando me la tomo suelo retener muchos líquidos y cuando dejo la medicación tiendo a perder todo ese peso... es lo que me pasa habitualmente”, mencionó en la transmisión.

“Solo quiero animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias. Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Si, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mi medicación es importante y creo que es la que me ayuda”, afirmó.

Por lo tanto, Gómez reaccionó a las críticas: “No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso, Gracias por apoyarme y comprenderme. Si no me apoyas, pues vete, porque no estoy de acuerdo con avergonzar a las personas por su cuerpo”.