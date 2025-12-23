  1. Inicio
El significado del nacimiento navideño: origen e historia

Presente en hogares, iglesias y plazas, el nacimiento de Navidad es una de las tradiciones más antiguas y universales del cristianismo. Más allá de su valor religioso, el belén resume siglos de historia, arte y cultura popular, desde sus orígenes medievales hasta su expansión por Europa y América

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 11:20
1 de 12

Todo comenzó en 1223, cuando San Francisco de Asís recreó por primera vez el nacimiento de Jesús en la aldea italiana de Greccio.

 Foto: Shutterstock
2 de 12

Aquella escena sencilla buscaba que el pueblo entendiera el mensaje cristiano a través de imágenes cercanas.

 Foto: Shutterstock
3 de 12

Antes de ese gesto, el arte y la literatura ya habían insinuado la Natividad en templos y manuscritos.

 Foto: Shutterstock
4 de 12

En el siglo V, Roma acogió una imitación de la gruta de Belén por orden del papa Sixto III.

 Foto: Shutterstock
5 de 12

El belén nació en una Iglesia que empezaba a salir de los monasterios para encontrarse con la gente.

 Foto: Shutterstock
6 de 12

Los frailes franciscanos difundieron rápidamente esta forma de enseñar la Navidad.

 Foto: Shutterstock
7 de 12

Las clarisas aportaron ternura y detalle, vistiendo al Niño Jesús con ropas hechas a mano.

 Foto: Shutterstock
8 de 12

Italia se convirtió en el primer gran escenario del belenismo, con Nápoles como referente.

 Foto: Shutterstock
9 de 12

Durante siglos, estas representaciones convivieron con críticas y miradas hostiles.

 Foto: Shutterstock
10 de 12

El Renacimiento transformó el belén en una expresión artística cada vez más elaborada.

 Foto: Shutterstock
11 de 12

La tradición cruzó fronteras y llegó a América de la mano de misioneros europeos.

 Foto: Shutterstock
12 de 12

Cada país adaptó el nacimiento a su paisaje y cultura, dando vida a belenes únicos y reconocibles.

 Foto: Shutterstock
