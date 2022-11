Francia Raisa, hondureña que donó riñón a Selena Gómez, reacciona a la declaración de amistad a Taylor Swift

Sin embargo, en las últimas horas se ha desarrollado un drama en las redes sociales, luego que en una entrevista para la revista Rolling Stone por su documental “ Selena Gomez: My Mind and Me” , la famosa exestrella de Disney dijera que su única amiga en la industria es la también cantante Taylor Swift.

“Estoy muy consiente que algunos de mis fans han notado que he mantenido un perfil bajo este verano y se han cuestionado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la que estoy extremadamente orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi Lupus y me estaba recuperando. Es lo que necesitaba para mejorar mi salud. Sinceramente estaba deseosa de compartir con ustedes mi viaje por este últimos meses como siempre lo he deseado hacer”, inició diciendo en su publicación.

Añadió: “Quiero agradecer a mi familia y a mi increíble equipo de doctores por todo lo que han hecho durante y después de la cirugía. Y finalmente, no hay palabras para describir y agradecer a mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el último regalo y sacrificio al donarme un riñón. Soy increíblemente bendecida. Te amo mucho hermana”.

VEA AQUÍ: ¿Qué es el lupus, la enfermedad que aleja de los escenarios a Selena Gómez?

Pero, pese a sus buenas acciones, parece que la buena relación entre ambas se quebró, ya que desde hace varios años trascendió que ambas dejaron de seguirse en las redes sociales. Esto dio inicio a varios rumores, pero hasta la fecha ninguna de las dos ha hablado sobre la relación que tienen en este momento.