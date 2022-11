“Todo lo que quería o soñaba lo he cumplido, pero también me ha matado”: Selena Gómez

“Todo lo que quería o soñaba lo he cumplido, pero también me ha matado”, confió cuando en 2019, la intérprete de Who Says , tuvo que dejar de vivir su vida normal y enfrentar sus problemas de salud.

“Pensaba que se iba a morir. Fue un milagro que saliera. Sigo con miedo de que le vuelva a pasar”, narra en el documental la madre de la cantante.

Además del lupus, la depresión, la ansiedad y el problema de riñón, en 2019, a Selena Gomez le diagnosticaron trastorno de bipolaridad. “No quiero ir al hospital, pero debo ir para no quedarme atrapada en mi mente”, explica Gomez en otro fragmento del documental.

A pesar de que su estado de salud la artista trata de demostrar que de cada mal momento sabe cómo quedarse con algo positivo, como sucede con la canción Lose You to Love Me, que la ayudó a superar una de las etapas más largas de su vida: la ruptura con Justin Bieber.

“Es más que una canción de amor perdido. Es con la que he aprendido a elegirme a mí y a la vida antes que a otros”, asegura. Selena, de 30 años, también hace una importante revelación. “Solo quiero ser feliz y normal. No quiero ser superfamosa”, además confiesa que lo más probable es que no pueda tener hijos por los medicamentos que ha estado tomando durante años para curar su enfermedad.

En medio de las crisis la cantante continúa con la exitosa serie de Disney+ Solo asesinatos en el edificio y trabaja en el lanzamiento del nuevo disco en 2023.