¿Rob Reiner tuvo una fuerte pelea con su hijo en una fiesta antes de su muerte?

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte del actor y director de cine, Rob Reiner, de 78 años de edad, y su esposa Michele, de 68, quienes murieron apuñalados el pasado 14 de diciembre. El hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido por las autoridades como principal sospechoso tras el hecho. ¿Sostuvieron una discusión antes de la tragedia? A continuación los detalles.
El reporte preliminar indica que las víctimas tenían heridas de arma blanca. Fueron encontrados en su residencia en Brentwood, por Romy Reiner, hija de la pareja, quien comunicó a la policía la escena que encontró.
Fuentes oficiales indicaron que Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado bajo cargos de asesinato. Su fianza fue establecida en cuatro millones de dólares, y permanece en la cárcel del centro de Los Ángeles.
Testigos manifestaron que Rob y Nick Reiner protagonizaron una discusión durante la fiesta navideña de Conan O'Brien, horas antes de la tragedia.
Fuentes cercanas a la familia revelaron que Nick ha enfrentado adicciones durante casi toda su vida, y que la dinámica familiar era complicada. "Guardaba un resentimiento profundo hacia su padre", debido a su percepción de no haber alcanzado el mismo éxito o reconocimiento que Rob o su abuelo, Carl Reiner.
Rob Reiner fue un reconocido actor, guionista y director, acumuló más de 90 créditos en su carrera, con premios y reconocimientos en Hollywood.
Su padre, Carl Reiner, fue una figura icónica en el entretenimiento durante siete décadas.
En un comunicado, la familia expresó su profunda consternación, calificando la pérdida como "increíblemente difícil de sobrellevar".
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando los detalles de la noche y las circunstancias que llevaron a la tragedia.
La comunidad del entretenimiento y los fans del actor no salen del asombro ante la pérdida.
La policía no descarta que en las próximas horas puedan surgir nuevos detalles sobre la investigación, que sigue en curso, y sobre las motivaciones que llevaron a Nick a cometer un acto tan extremo.
Mientras las investigaciones continúan, la familia Reiner y la comunidad del espectáculo enfrentan la irreparable pérdida. Los mensajes de famosos y fanáticos siguen inundando las redes sociales.