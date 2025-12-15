Miss Universo 2025 provoca histeria colectiva en México: así recibieron a Fátima Bosch

La tabasqueña enfatizó su compromiso con sus raíces y la identidad cultural de su estado: "Yo nunca me voy a olvidar de mis raíces, de donde vengo porque ustedes, sin importar la parte del mundo en la que esté, son parte de mí y siempre los voy a llevar en mi corazón. Siempre voy a llevar nuestras tradiciones, porque nadie sabe hacer fiestas como nosotros y unirse como nosotros".