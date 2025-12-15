Miss Universo 2025 provoca histeria colectiva en México: así recibieron a Fátima Bosch

La Miss Universo 2025 protagonizó un regreso triunfal a su estado natal con un desfile multitudinario y un estadio repleto que consolidaron el fervor popular hacia la representante mexicana
El estado de Tabasco vivió una celebración sin precedentes con el regreso de Fátima Bosch tras su coronación como Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre en Tailandia.
Lo que las redes sociales han denominado "Fatimanía" se apoderó de Villahermosa durante un fin de semana marcado por desfiles, homenajes y una demostración masiva de apoyo que ni la lluvia logró frenar.
La bienvenida comenzó en el Hotel Quinta Edén de Villahermosa, donde seguidores, familiares y autoridades locales se congregaron para recibir a la reina de belleza.
Desde ahí partió una caravana de carros alegóricos que recorrió las principales avenidas de la ciudad durante más de dos horas, con Bosch saludando desde un vehículo decorado mientras portaba un vestido rosa strapless, la banda de Miss Universo y la corona del certamen.
Cientos de miles de personas abarrotaron las calles para seguir el desfile que concluyó en la Fuente de los Niños Traviesos, según informaron las cuentas oficiales de Miss Universo.
El recorrido se realizó entre pancartas, disfraces tradicionales y cientos de niñas que portaban coronas de plástico, simbolizando el sueño de convertirse en futuras representantes del certamen.
La celebración continuó en el Estadio Centenario 27 de Febrero, donde más de 20.000 personas ocuparon la capacidad máxima del recinto para escuchar las primeras palabras de la Miss Universo en suelo mexicano. Bosch, quien cambió su atuendo por un vestido largo azul claro, se mostró visiblemente conmovida ante el recibimiento.
"Quiero decirles que su amor me llena el corazón, que su apoyo me da fortaleza y que me da mucha alegría haber tenido el honor de traerles esta corona al lugar que me vio nacer. Esa corona es de México y del mundo, pero empezó aquí en Tabasco", declaró la modelo ante el público congregado.
La tabasqueña enfatizó su compromiso con sus raíces y la identidad cultural de su estado: "Yo nunca me voy a olvidar de mis raíces, de donde vengo porque ustedes, sin importar la parte del mundo en la que esté, son parte de mí y siempre los voy a llevar en mi corazón. Siempre voy a llevar nuestras tradiciones, porque nadie sabe hacer fiestas como nosotros y unirse como nosotros".
La organización Miss Universo reconoció mediante sus canales oficiales el fervor popular generado en Tabasco: "De calle en calle, de corazón en corazón, cientos de miles llenaron las calles de Tabasco para dar la bienvenida a nuestra Miss Universo. Lo que comenzó como un viaje de sueños regresó como una celebración de amor, unidad y gratitud".
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Bosch saludando bajo la lluvia mientras los asistentes continuaban el recorrido con paraguas e impermeables.
La celebración en Tabasco marca el primer gran acto público de Fátima Bosch tras el certamen internacional, consolidando su imagen como una figura cercana al público mexicano y orgullosa de su identidad cultural.