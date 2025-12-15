Las muertes que sacudieron Hollywood en 2025: de David Lynch a Robert Redford

La lista de las celebridades del celuloide que nos han dejado en este 2025 que ahora termina, comienza el 4 de enero, lamentando la muerte del reconocido actor mexicano Emilio Echevarría (80 años), muy popular por su papel protagonista de El chivo en 'Amores Perros', ópera prima de Alejandro González Inárritú, y que también trabajó en otros filmes como ‘El Álamo’ o ‘Babel’.
Días después, el 15 de enero, nos dejó David Lynch (78 años), el polifacético cineasta estadounidense de un enfisema pulmonar. Lynch fue el director que revolucionó el cine con títulos como ‘Terciopelo azul’, 'El hombre elefante' o 'Mulholland Drive', y la televisión con la inolvidable y ya mítica ‘Twin Peaks’, serie tan onírica como perturbadora, al más puro estilo Lynch, con el que mantuvo en vilo al público de medio mundo.
Seis días después, fallece otro director de cine, el francés Bertrand Blier (85 años), quien lanzó a la fama a Gérard Depardieu en ‘Los rompepelotas’ y se caracterizó por un estilo provocativo que le valió un Oscar en 1979.
También a los 78 años, como Lynch, nos dejó, el 30 de enero, Marianne Faithfull, cantante y actriz británica, quien fuera musa de los Rolling Stones, pareja de Mick Jagger (1966-1970) e icono de la moda de los 60-70, que protagonizó títulos como 'La chica de la motocicleta' (1968) junto Alain Delon. Hija de aristócratas, su juventud estuvo marcada por las adicciones, especialmente durante -y tras romper- su relación con Jagger. Una vez desintoxicada, volvió al cine.
El actor británico, Brian Murphy (92), más conocido por su papel en 'Los Roper' y 'Un hombre en casa', nos dejó el 2 de febrero. Su figura permanece ligada al humor televisivo de los años setenta. Uno de los grandes nombres del Cinema Novo brasileño, Cacá Diegues (84), murió el 14 de febrero. Su cine, marcado por el compromiso social, transformó la narrativa brasileña de los sesenta y setenta.
Dos días después, el 16, falleció Yolanda Montes, (93) la legendaria Tongolele, actriz y bailarina del cine de oro mexicano. Nacida Yolanda Ivonne Montes Farrington, impuso un baile exótico como forma de arte, con el que se convirtió en un símbolo de sensualidad. Su inconfundible movimiento de caderas la llevó a la fama, un torbellino imparable de sensualidad, de quien se convirtió también en toda una estrella del cine de oro mexicano Gene Hackman (95), actor estadounidense y leyenda de Hollywood, por su versatilidad y talento, murió el 18 de febrero. Hackman había sido hallado muerto en su mansión de Santa Fe (Nuevo México) junto al cadáver de su esposa Arakawa fallecida una semana antes.
Con 39 años falleció el 26 de febrero, la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, debido a complicaciones relacionadas con la diabetes que padecía tras un trasplante de hígado. Michelle que se dio a conocer siendo niña con papeles en series y películas como Harriet la espía, Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, donde interpretó personajes que quedaron en la memoria del público por su carisma y versatilidad interpretativa.
El 29 de marzo nos dejó Richard Chamberlain (90) recordado mundialmente por la famosísima serie, El pájaro espino. Chamberlain también brilló con otros papeles memorables como el drama biográfico de Ken Russell La pasión de vivir (1970), que lo consagró como un auténtico sex symbol. Su carrera abarcó miniseries que rompieron récords de audiencia o películas exitosas como El coloso en llamas. Pero el actor siempre vivió con el temor a que el conocimiento de su homosexualidad afectara a su carrera, hasta que en 2003, a los 69 años, la hizo pública
Abril comenzó con la despedida al actor Val Kilmer (65) conocido por títulos como Batman, Top Gun y Tombstone donde destacó por su carisma, versatilidad e intensidad, capaz de transformarse por completo en cada papel. Aunque recordado por su arrogante Iceman en Top Gun, Kilmer brilló en papeles más complejos -The Doors(1991) o Tombstone(1993)-, donde combinó humor, tragedia y hasta bravuconería.
George Wendt (76), otro entrañable actor de la exitosa telecomedia de los ochenta-noventa, Cheers, falleció el 20 de mayo. El actor murió de la manera más apacible posible: en su casa mientras dormía.
El 17 de junio falleció Lalo Schifrin (93), pianista y compositor argentino-estadounidense reconocido por su gran talento creativo, célebre por el tema principal de la mítica Misión imposible. Y el 3 de julio murió Michael Madsen (67), actor intenso y combativo conocido por su trabajo en películas de Tarantino como Reservoir Dogs, Kill Bill y Érase una vez en Hollywood. Madsen fue encontrado inconsciente por la policía en su casa de Malibú.
El día 17, el actor británico Terence Stamp (87) quien más allá de interpretar al popular villano en Superman, Stamp será recordado por su presencia siempre inquietante y su trabajo durante los setenta con directores como Pasolini o Fellini, cumbres de su carrera. Y aunque los dos Superman le devolvieron notoriedad, nunca volvió a alcanzar la intensidad de aquellos primeros años.Y diez días después, nos dijo adiós Eusebio Poncela (79) actor muy respetado y querido del cine y teatro español durante la Transición, que trabajó con Almodóvar en La ley del deseo o Matador. Un actor versátil, de mirada profunda, que dotaba de intensidad a personajes complejos o marginales.
Septiembre comenzó con la pérdida del actor canadiense Graham Greene (73), pionero de los intérpretes indígenas en Hollywood, recordado por su papel en Bailando con lobos, junto a Kevin Costner, que le valió una nominación al Oscar.
Quince días después, el 16, nos dejó el gran actor y director, Robert Redford (89) fundador del Festival de Cine de Sundance y ganador de dos Oscars: uno por Gente corriente(1981) y otro honorífico en 2002. Redford dejó una carrera repleta de clásicos, que incluyen títulos como 'Butch Cassidy y el Sundance Kid', 'Dos hombres y un destino' o 'El golpe', tres de los 5 que rodó junto a Paul Newman -ambos sex-symbols del celuloide durante décadas- , además de otros títulos icónicos como 'Tal como éramos' o 'El gran Gatsby'.
Una semana más tarde, el 23 de septiembre, cerró sus bellísimos ojos para siempre otro mito del celuloide, Claudia Cardinale (87) 'la novia de Italia', una de las grandes damas del cine italiano y europeo de las décadas de los 60 y 70. Con más de 150 películas a lo largo de seis décadas, la italiana brilló en obras maestras como 'El gatopardo' de Visconti y '8½' de Fellini , así como en clásicos de Hollywood como 'La pantera rosa'.
Poco después, el 11 de octubre, otra estrella de la gran pantalla Diane Keaton (79), actriz por igual de comedias y dramas, nos dejó tras más de 50 años de carrera. Keaton nos deleitó con papeles memorables y su fino humor. Saltó a la fama en los setenta con El Padrino, interpretando a la segunda esposa de Michael Corleone, y continuó su ascenso con Woody Allen, en cintas como Annie Hall, un papel escrito especialmente para ella que le valió el Oscar a la Mejor Actriz en 1978. Nominada al Oscar tres veces más por esa capacidad para dar vida a mujeres de verdad, a veces torpes, a veces introspectivas, pero siempre auténticas
En noviembre, el día 5, muere Pauline Collins (85) actriz británica de cine, televisión y teatro, ganadora del Bafta por su papel en 'Shirley Valentine', que interpretó también para el cine, logrando una candidatura al Oscar. Y el día 11, nos dejó Sally Kirkland, actriz con una larga carrera de seis décadas, nominada al Óscar y el Globo de Oro por Anna (1987), participó en filmes como El golpe y JFK: Caso abierto
El 12 de diciembre murió según la autopsia el actor estadounidense Peter Greene (60), que fue encontrado sin vida -al día siguiente- en su apartamento de Nueva York. Greene se especializó en papeles de malvado en películas como Pulp Fiction o La Máscara.
El 14 de diciembre fue encontrado el cadáver del director y productor Rob Reiner (78), junto al de su esposa, en su casa de Los Ángeles, ambos apuñalados.
También nos dejó en diciembre, el día 13, el gran actor argentino Héctor Alterio (96), una de las grandes figuras del teatro y el cine en español, tanto en Argentina como en España, donde residía desde 1971 y donde desarrolló una prolífica carrera. Padre de los también actores, Ernesto y Malena Alterio, era Goya de Honor 2004 y miembro de la Academia española de Cine