Las muertes que sacudieron Hollywood en 2025: de David Lynch a Robert Redford

Poco después, el 11 de octubre, otra estrella de la gran pantalla Diane Keaton (79), actriz por igual de comedias y dramas, nos dejó tras más de 50 años de carrera. Keaton nos deleitó con papeles memorables y su fino humor. Saltó a la fama en los setenta con El Padrino, interpretando a la segunda esposa de Michael Corleone, y continuó su ascenso con Woody Allen, en cintas como Annie Hall, un papel escrito especialmente para ella que le valió el Oscar a la Mejor Actriz en 1978. Nominada al Oscar tres veces más por esa capacidad para dar vida a mujeres de verdad, a veces torpes, a veces introspectivas, pero siempre auténticas