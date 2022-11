Muere de cáncer el músico Cormac, hijo del actor Tim Roth

CALIFORNIA, ESTADOS.- Cormac, hijo del famoso actor Tim Roth, murió el pasado 16 de octubre luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado hace un año.

Aunque el joven de 25 años, que se dedicaba a la música, falleció hace varios días, fue hasta este 31 de octubre que su familia confirmó el deceso a través de un comunicado.

Según reveló el artista en sus redes sociales, en noviembre de 2021 le fue diagnosticado un cáncer en etapa 3 de células germinales y desde entonces se sometió a fuertes dosis de quimioterapias, medicación, trasplantes, transfusiones y cirugías.

Reveló que su tipo de cáncer era raro, asimismo aseguró que le quitó su “audición, 60 libras, mi confianza y seguirá su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado”.

Para finalizar le dijo a sus seguidores que se aseguraran de hacer las cosas que amaban porque “la vida es corta, es un caos y nunca sabes cuánto vas a ser tú”.