Don Francisco revela que ha sido ignorado por Bad Bunny: “Yo fui el primero que lo llevó a la televisión”

SANTIAGO DE CHILE, CHILE.- El famoso presentador de televisión, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, reveló que en varias ocasiones ha sido ignorado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny pese a que él fue una de las primeras personalidades que lo apoyó en su carrera musical.

Fue durante una entrevista para el programa chileno Meganoticias alerta que el presentador, Rodrigo Sepúlveda, le preguntó si asistiría al concierto del “Conejo malo” a lo que Don Francisco de inmediato contestó: “Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él”.

Luego recordó que tuvo la oportunidad de entrevistarlo a los inicios de su carrera cuando promocionaba su álbum “La nueva religión” y aseguró que es un hombre muy diferente a lo que refleja.

Añadió: “Lo he llamado varias veces... pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’”.