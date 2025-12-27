Jamie Lee Curtis y cómo su mamá la salvó de protagonizar "El exorcista"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando Jamie Lee Curtis hizo su debut en el cine tenía 20 años, y fue en la popular saga de terror Halloween, pero su destino en el cine hubiera sido otro si su madre hubiera tomado una decisión diferente cuando la actriz apenas tenía doce años de edad.

La intérprete, contó en el programa The Drew Barrymore Show, que su madre Janet Leigh impidió que ella protagonizara una de las películas más importantes del cine de terror: "El exorcista".

Curtis recordó que su mamá recibió un llamado del productor Ray Stark para que ella participara en la audición de la película, para interpretar el papel de Regan, la niña poseída.

“Él llamó a mi madre y le dijo: ‘Estoy produciendo la película de El exorcista. ¿Dejarías que Jamie audicione?’... Pero mi mamá dijo que no". Al final fue la actriz Linda Blair la protagonista, ella tenía 14 años.

En ese entonces Curtis tenía solo 12 años, y su madre contempló la posibilidad de que su hija no tendría una infancia normal si debutaba en el cine a tan temprana edad, pese al entusiasmo que demostraba la pequeña Jamie Lee.

"Ella realmente quería que yo tuviera —gracias a Dios— una infancia", dijo la actriz, quien comparó esta situación con la de la anfitriona del programa, a quien le dijo: “Lo cual entiendo que tú no tuviste. No tuviste esa opción", esto en relación a que Drew Barrymore tuvo su debut en el cine a los cinco años, y su gran reconocimiento a los siete, cuando protagonizó "E.T., el extraterrestre" la cinta de 1982 dirigida por Steven Spielberg.

Finalmente Jamie Lee Curtis hizo carrera en el cine de terror, porque no solo apareció en Halloween de 1978, sino también en las siguientes películas de la franquicia: Halloween II (1981), Halloween III: Season of the Witch (1982), Halloween H20: 20 Years Later (1998), Halloween: Resurrection (2002), Halloween (2018), Halloween Kills (2021) y Halloween Ends (2022).