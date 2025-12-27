Siete ensaladas de frutas para Fin de Año: preparación paso a paso

Tegucigalpa, Honduras.-Las ensaladas de frutas son una opción fresca, saludable y colorida para cerrar el año y dar la bienvenida al nuevo.
Además de ser fáciles de preparar, se adaptan a todos los gustos y aportan nutrientes esenciales tras las comidas abundantes típicas de las celebraciones.
A continuación, te presentamos siete ensaladas de frutas ideales para Fin de Año, con su preparación paso a paso.
1. Ensalada clásica de frutas tropicales
Ingredientes: piña, mango, papaya, banano y naranja.
Preparación:
-Lava y pela todas las frutas.
-Córtalas en cubos medianos.
-Mezcla en un recipiente amplio.
-Añade el jugo de una naranja para realzar el sabor.
-Refrigera por 30 minutos antes de servir.
2. Ensalada de frutas con manzana y uvas
Ingredientes: manzana roja y verde, uvas moradas y verdes, pera.
Preparación:
-Lava bien las frutas.
-Corta las manzanas y peras en cubos pequeños.
-Parte las uvas por la mitad y retira las semillas.
-Mezcla suavemente y añade unas gotas de limón para evitar la oxidación.
3. Ensalada de frutas cítricas
Ingredientes: naranja, mandarina, toronja y kiwi.
Preparación:
-Pela los cítricos y retira las semillas.
-Corta en rodajas o cubos.
-Pela y corta el kiwi.
-Mezcla y deja reposar en frío para intensificar los sabores.
4. Ensalada de frutas con yogur
Ingredientes: fresas, banano, manzana, yogur natural o griego.
Preparación:
-Lava y corta las frutas en trozos pequeños.
-Colócalas en un recipiente.
-Agrega yogur al gusto y mezcla suavemente.
-Sirve fría como postre ligero.
5. Ensalada de frutas con miel y nueces
Ingredientes: piña, manzana, uvas, nueces picadas y miel.
Preparación:
-Corta las frutas en cubos.
-Añade las nueces previamente troceadas.
-Incorpora un chorrito de miel.
-Mezcla y refrigera antes de servir.
6. Ensalada de frutas rojas
Ingredientes: fresas, sandía, cerezas y frambuesas.
Preparación:
-Lava cuidadosamente las frutas.
-Corta la sandía y las fresas en cubos.
-Mezcla con las cerezas y frambuesas.
-Mantén refrigerada hasta el momento de servir.
7. Ensalada de frutas con toque festivo
Ingredientes: piña, manzana, uvas, granada y jugo de limón.
Preparación:
-Pela y corta las frutas en trozos medianos.
-Desgrana la granada y agrégala a la mezcla.
-Añade jugo de limón al gusto.
-Revuelve y sirve fría para un cierre refrescante de año.
Una opción saludable para celebrar
Estas siete ensaladas de frutas no solo aportan color y frescura a la mesa de Fin de Año, sino que también son una alternativa saludable para equilibrar las comidas festivas.
Su preparación es sencilla y permite combinar sabores según las preferencias familiares, convirtiéndolas en el complemento ideal para despedir el año de manera ligera y nutritiva.