Siete ensaladas de frutas para Fin de Año: preparación paso a paso

Frescas, saludables y fáciles de preparar, las ensaladas de frutas se han convertido en una de las opciones favoritas para la cena de Fin de Año, aquí algunas de las favoritas

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 14:05
La granada es uno de los ingredientes principales de las ensaladas en esta temporada.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.-Las ensaladas de frutas son una opción fresca, saludable y colorida para cerrar el año y dar la bienvenida al nuevo.

Además de ser fáciles de preparar, se adaptan a todos los gustos y aportan nutrientes esenciales tras las comidas abundantes típicas de las celebraciones.

A continuación, te presentamos siete ensaladas de frutas ideales para Fin de Año, con su preparación paso a paso.

1. Ensalada clásica de frutas tropicales

Ingredientes: piña, mango, papaya, banano y naranja.

Preparación:

-Lava y pela todas las frutas.

-Córtalas en cubos medianos.

-Mezcla en un recipiente amplio.

-Añade el jugo de una naranja para realzar el sabor.

-Refrigera por 30 minutos antes de servir.

2. Ensalada de frutas con manzana y uvas

Ingredientes: manzana roja y verde, uvas moradas y verdes, pera.

Preparación:

-Lava bien las frutas.

-Corta las manzanas y peras en cubos pequeños.

-Parte las uvas por la mitad y retira las semillas.

-Mezcla suavemente y añade unas gotas de limón para evitar la oxidación.

3. Ensalada de frutas cítricas

Ingredientes: naranja, mandarina, toronja y kiwi.

Preparación:

-Pela los cítricos y retira las semillas.

-Corta en rodajas o cubos.

-Pela y corta el kiwi.

-Mezcla y deja reposar en frío para intensificar los sabores.

4. Ensalada de frutas con yogur

Ingredientes: fresas, banano, manzana, yogur natural o griego.

Preparación:

-Lava y corta las frutas en trozos pequeños.

-Colócalas en un recipiente.

-Agrega yogur al gusto y mezcla suavemente.

-Sirve fría como postre ligero.

5. Ensalada de frutas con miel y nueces

Ingredientes: piña, manzana, uvas, nueces picadas y miel.

Preparación:

-Corta las frutas en cubos.

-Añade las nueces previamente troceadas.

-Incorpora un chorrito de miel.

-Mezcla y refrigera antes de servir.

6. Ensalada de frutas rojas

Ingredientes: fresas, sandía, cerezas y frambuesas.

Preparación:

-Lava cuidadosamente las frutas.

-Corta la sandía y las fresas en cubos.

-Mezcla con las cerezas y frambuesas.

-Mantén refrigerada hasta el momento de servir.

7. Ensalada de frutas con toque festivo

Ingredientes: piña, manzana, uvas, granada y jugo de limón.

Preparación:

-Pela y corta las frutas en trozos medianos.

-Desgrana la granada y agrégala a la mezcla.

-Añade jugo de limón al gusto.

-Revuelve y sirve fría para un cierre refrescante de año.

Una opción saludable para celebrar

Estas siete ensaladas de frutas no solo aportan color y frescura a la mesa de Fin de Año, sino que también son una alternativa saludable para equilibrar las comidas festivas.

Su preparación es sencilla y permite combinar sabores según las preferencias familiares, convirtiéndolas en el complemento ideal para despedir el año de manera ligera y nutritiva.

