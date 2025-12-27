Siete ensaladas de frutas para Fin de Año: preparación paso a paso

Tegucigalpa, Honduras.-Las ensaladas de frutas son una opción fresca, saludable y colorida para cerrar el año y dar la bienvenida al nuevo.

Además de ser fáciles de preparar, se adaptan a todos los gustos y aportan nutrientes esenciales tras las comidas abundantes típicas de las celebraciones.

A continuación, te presentamos siete ensaladas de frutas ideales para Fin de Año, con su preparación paso a paso.