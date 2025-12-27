¿Cómo preparar pierna de cerdo para Año Nuevo?, paso a paso

Tegucigalpa, Honduras.- Si hay algo que marca las fiestas de Navidad y Año Nuevo, además del tiempo en familia y las reuniones con amigos, es el compartir en la mesa los deliciosos platillos de la temporada.
Sin duda alguna, la pierna de cerdo es uno de los platos tradicionales y más populares que se sirven en las mesas durante las fiestas decembrinas y que su receta se pasa de generación en generación.
Además, que este es una de las comidas más versátil, ya que con lo que no se comió durante la fiesta se pueden preparar otros platillos con su carne, el famoso recalentado.
Si bien es cierto su preparación no es tan rápida e inicia desde un día antes de servirse, la receta es sencilla y deliciosa.
Aquí te compartimos el paso a paso para deslumbrar con tu sazón preparando una deliciosa pierna de cerdo:
Ingredientes:
-Pierna de cerdo
-Ajo
-Sal
-Pimienta
-Comino
-Orégano
-Cebolla
-Chiles verdes
-Un trozo pequeño de rapadura
-Culantro
-Naranja Agria
-Mostaza
Día antes de la cena:
-Limpia tu pierna de cerdo y haz orificios por todas partes.
-Licúa el ajo, cebolla, chiles, culantro, naranja agria, mostaza, orégano, sal, pimienta y comino hasta que se forme una pasta, puedes agregar un chorro de agua
-Unta toda la mezcla por toda la pierna hasta que quede bañada por completo
-Tapar con papel aluminio o plásticos y dejar reposar en el refrigerador por lo menos 10 horas o 24 horas
Día de la preparación
-Sacar la pierna de la refrigeradora al menos 30 minutos antes de iniciar su cocción para que tome temperatura ambiente
-Antes de ingresar al horno, masajea la pierna con la rapadura de dulce
-Precalentar el horno a 325 grados Fahrenheit.
-Hornea la pierna por al menos 4 horas -esto dependerá del peso de la pierna de cerdo y revisa que ya no suelte sangre-
-Cada 20 o 30 minutos puedes bañar con los jugos que va soltando la carne.
-Para dorar todos los lados de la pierna, cubre con un poco más de rapadura de dulce cada vez que des vuelta.
*La cantidad de los ingredientes dependerá del tamaño y sabor que se desee agregar a la pierna
Para servir la pierna de cerdo puedes bañarla con los jugos que soltó y puedes acompañarla de arroz o una deliciosa ensalada de papas y con ensalada verde.