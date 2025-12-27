¿Cómo preparar pierna de cerdo para Año Nuevo?, paso a paso

Tegucigalpa, Honduras.- Si hay algo que marca las fiestas de Navidad y Año Nuevo, además del tiempo en familia y las reuniones con amigos, es el compartir en la mesa los deliciosos platillos de la temporada. Sin duda alguna, la pierna de cerdo es uno de los platos tradicionales y más populares que se sirven en las mesas durante las fiestas decembrinas y que su receta se pasa de generación en generación. Además, que este es una de las comidas más versátil, ya que con lo que no se comió durante la fiesta se pueden preparar otros platillos con su carne, el famoso recalentado.

Si bien es cierto su preparación no es tan rápida e inicia desde un día antes de servirse, la receta es sencilla y deliciosa. Aquí te compartimos el paso a paso para deslumbrar con tu sazón preparando una deliciosa pierna de cerdo:

Ingredientes:

-Pierna de cerdo

-Ajo

-Sal

-Pimienta

-Comino

-Orégano

-Cebolla

-Chiles verdes

-Un trozo pequeño de rapadura

-Culantro

-Naranja Agria

-Mostaza

Día antes de la cena:

-Limpia tu pierna de cerdo y haz orificios por todas partes.

-Licúa el ajo, cebolla, chiles, culantro, naranja agria, mostaza, orégano, sal, pimienta y comino hasta que se forme una pasta, puedes agregar un chorro de agua

-Unta toda la mezcla por toda la pierna hasta que quede bañada por completo

-Tapar con papel aluminio o plásticos y dejar reposar en el refrigerador por lo menos 10 horas o 24 horas

Día de la preparación