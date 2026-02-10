¿Qué zonas no tendrán electricidad este miércoles 11 de febrero en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de energía para este miércoles 11 de febrero en varias zonas del país.

Según el calendario semanal compartido por la estatal eléctrica, la falta de suministro eléctrico se debe a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando.

Los cortes de luz están programados desde las 6 y 9 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde. Aquí está el listado oficial de las zonas afectadas.