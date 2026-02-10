Rebeca Ráquel Obando sobre posible juicio político en su contra: “No me quita el sueño”

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, restó importancia a los señalamientos sobre un posible juicio político en su contra y aseguró que dichas versiones no le generan preocupación.

“Puedo decir con toda honestidad que no me quita el sueño porque nadie puede ser juzgado por estar actuando bien”, expresó la magistrada, al reconocer que existen “voces disonantes” que no comparten la forma en la que se ha venido trabajando desde el máximo órgano judicial del país.

Obando señaló que cualquier inconformidad debe canalizarse por las vías institucionales correspondientes. “Hay instancias para denunciar y decir de qué se trata”, afirmó, al tiempo que defendió las decisiones administrativas adoptadas por la Corte.