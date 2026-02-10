Rebeca Ráquel Obando sobre posible juicio político en su contra: “No me quita el sueño”

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, restó importancia a los señalamientos sobre un posible juicio político en su contra y aseguró que dichas versiones no le generan preocupación.
“Puedo decir con toda honestidad que no me quita el sueño porque nadie puede ser juzgado por estar actuando bien”, expresó la magistrada, al reconocer que existen “voces disonantes” que no comparten la forma en la que se ha venido trabajando desde el máximo órgano judicial del país.
Obando señaló que cualquier inconformidad debe canalizarse por las vías institucionales correspondientes. “Hay instancias para denunciar y decir de qué se trata”, afirmó, al tiempo que defendió las decisiones administrativas adoptadas por la Corte.
En relación con los traslados de jueces que han generado cuestionamientos, la presidenta de la CSJ negó que estas acciones respondan a intereses políticos.
“Esta corte no se ha ocupado de trasladar a uno por política u otra cosa, lo que queremos es eficiencia”, sostuvo.
La magistrada enfatizó que uno de sus principales objetivos es fortalecer la imagen del Poder Judicial. “A mí me interesa limpiarle la cara al Poder Judicial, para mí es de lo más importante”, aseguró, al indicar que esta visión es compartida por el pleno de magistrados.
Cabe destacar que, sectores políticos y sociales han planteado la posibilidad de impulsar un juicio político contra Obando. Incluso, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) se pronunció sobre el tema y calificó como “irresponsable” promover esa figura contra la presidenta de la CSJ.
Obando reiteró que continuará enfocada en el trabajo institucional y en las reformas orientadas a mejorar la eficiencia y credibilidad del sistema judicial hondureño.