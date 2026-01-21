Poder Judicial firma convenio con la Secretaría de Seguridad y el MP para mejor acceso a la justicia

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial (PJ) junto al Ministerio Público (MP) y la Secretaría de Seguridad, firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, que va orientado al fortalecimiento del acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad.

Este compromiso estatal se da porque aún persisten las brechas estructurales, desigualdades territoriales y prácticas institucionales que dificultan el acceso pleno a la justicia, especialmente en los casos de violencia de género en contextos vulnerabilidad social, reconoce el Poder Judicial.

"En este sentido, este convenio se fundamenta en los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Honduras, particularmente aquellos derivados sobre la eliminación de todas las formas de discriminación que nos llaman a garantizar sistemas de justicia accesibles,, libres de estereotipos y con enfoque de género", argumentó la presidenta del Poder Judicial Rebeca Ráquel.