CSJ asegura avances en proceso contra el estadounidense Gilbert Reyes pese a retrasos

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, aseguró que el caso del estadounidense Gilbert Reyes, acusado por la muerte violenta de tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía, continúa su curso dentro del sistema judicial.

Recordó que el proceso judicial enfrentó una primera etapa compleja, debido a la extradición del imputado desde República Dominicana, lo cual requirió la coordinación entre distintas estancias judiciales y diplomáticas.

“Recuerde usted que este caso llevó un proceso primero para traer al imputado desde Santo Domingo, eso llevó su debido proceso para poderlo extraditar”, explicó la magistrada.

Asimismo, subrayó que actualmente el expediente se encuentra bajo conocimiento del Tribunal de Sentencia, y que ya se están desarrollando las diligencias correspondientes para avanzar hacia una resolución.

“Ahora se está llevando el juicio, pero sí hay un proceso; los juicios no son de la noche a la mañana, más este tipo de juicios”, expresó.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El juicio para Gilbert Reyes está programado para dar inicio el 17 de octubre, según confirmaron fuentes judiciales.

Sin embargo, el abogado Salomón Amador, defensor del encausado, manifestó que aún no se ha definido la fecha de la audiencia de proposición de pruebas, etapa previa al juicio oral y público.

Durante el lanzamiento del Observatorio de Justicia y Género, Raquel Obando enfatizó que el Poder Judicial trabaja para fortalecer la aplicación de las leyes con enfoque de género, especialmente en casos de violencia contra mujeres.

“Desde el momento en que se lanza un observatorio desde el Poder Judicial para implementar políticas que ayuden a que la mujer tenga mejor acceso a la justicia pronta y efectiva, estamos trabajando arduamente”, afirmó.

La magistrada reconoció que la erradicación de la violencia estructural de las mujeres en el país, no es tarea exclusiva del Poder Judicial, sino de una responsabilidad conjunta entre instituciones del Estado y la sociedad hondureña.