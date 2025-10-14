CSJ asegura avances en proceso contra el estadounidense Gilbert Reyes pese a retrasos

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, aseguró que el caso del estadounidense Gilbert Reyes, acusado por la muerte violenta de tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía, continúa su curso dentro del sistema judicial.
Recordó que el proceso judicial enfrentó una primera etapa compleja, debido a la extradición del imputado desde República Dominicana, lo cual requirió la coordinación entre distintas estancias judiciales y diplomáticas.
“Recuerde usted que este caso llevó un proceso primero para traer al imputado desde Santo Domingo, eso llevó su debido proceso para poderlo extraditar”, explicó la magistrada.
Asimismo, subrayó que actualmente el expediente se encuentra bajo conocimiento del Tribunal de Sentencia, y que ya se están desarrollando las diligencias correspondientes para avanzar hacia una resolución.
“Ahora se está llevando el juicio, pero sí hay un proceso; los juicios no son de la noche a la mañana, más este tipo de juicios”, expresó.
El juicio para Gilbert Reyes está programado para dar inicio el 17 de octubre, según confirmaron fuentes judiciales.
Sin embargo, el abogado Salomón Amador, defensor del encausado, manifestó que aún no se ha definido la fecha de la audiencia de proposición de pruebas, etapa previa al juicio oral y público.
Durante el lanzamiento del Observatorio de Justicia y Género, Raquel Obando enfatizó que el Poder Judicial trabaja para fortalecer la aplicación de las leyes con enfoque de género, especialmente en casos de violencia contra mujeres.
“Desde el momento en que se lanza un observatorio desde el Poder Judicial para implementar políticas que ayuden a que la mujer tenga mejor acceso a la justicia pronta y efectiva, estamos trabajando arduamente”, afirmó.
La magistrada reconoció que la erradicación de la violencia estructural de las mujeres en el país, no es tarea exclusiva del Poder Judicial, sino de una responsabilidad conjunta entre instituciones del Estado y la sociedad hondureña.
El caso que vuelve al foco judicial
El ciudadano estadounidense, Gilbert Santiago Reyes Bermúdez, es acusado por la Fiscalía de femicidio agravado, en perjuicio de su expareja Dione Beatriz Solórzano Dixon, y de los asesinatos de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz.
De acuerdo con familiares, las tres mujeres fueron vistas por última vez saliendo de Coxen Hole en Roatán, Islas de la Bahía, y dirigiéndose hacia un sector conocido como Pandy Town, supuestamente acompañadas por Reyes, quien mantenía una relación sentimental con Dione Solórzano.
Las tres mujeres fueron encontradas 3 días después de reportada sus desapariciones en el interior del vehículo donde se transportaban. Tras permanecer prófugo, Reyes Bermúdez fue capturado en República Dominicana y extraditado a Honduras en agosto de 2023 para enfrentar la justicia.