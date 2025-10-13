Más de 80 mil denuncias por violencia doméstica en Honduras entre 2020 y 2024

Tegucigalpa, Honduras.–Más de 80,000 denuncias por violencia doméstica fueron interpuestas entre 2020 y 2024 en los diferentes órganos judiciales del país, según un diagnóstico elaborado por el Poder Judicial.

El estudio servirá como base para una propuesta de reforma a la Ley Contra la Violencia Doméstica, informó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano.

“Estos datos reflejan una crisis que debe ser atendida con urgencia. En su mayoría, las afectadas son mujeres, y los juzgados de paz han sido los que más respuestas han dado, incluso en zonas rurales”, señaló la magistrada Galeano.

El informe revela que los departamentos con mayor número de denuncias son Cortés, con 22,057 casos (27.48%); Francisco Morazán, con 17,717 (22.08%); Comayagua, con 5,429 (6.76%); Atlántida, con 5,329 (6.64%); Yoro, con 3,919 (4.88%); y El Paraíso, con 3,504 (4.37%).

En conjunto, estas seis regiones concentran el 72% del total de los procesos judiciales iniciados a nivel nacional.

El Poder Judicial no incluyó en el diagnóstico los datos correspondientes a 2025

“Cortés es el departamento con más casos, pero también el que mejor respuesta ha mostrado por parte del Poder Judicial”, afirmó la magistrada.

Sin embargo, advirtió que en algunos departamentos los juzgados de letras “no han asumido con la misma efectividad la atención de estas causas, recayendo la responsabilidad en los juzgados de paz”.

El informe detalla que la violencia psicológica es la más frecuente, con más de 25 mil casos, seguida por la violencia física y patrimonial. Además, el 92% de las denuncias fueron interpuestas por mujeres, una cifra que evidencia la dimensión del problema.

Entre las reformas propuestas por el Poder Judicial se incluye la incorporación de nuevas formas de violencia doméstica, la creación de cortes de apelaciones especializadas y la aprobación de un registro nacional de agresores.

“Ya remitimos al Congreso Nacional la propuesta del registro de agresores, una herramienta que permitirá identificar y sancionar a quienes reinciden en estos delitos”, explicó Galeano.

La magistrada también manifestó su preocupación por el aumento de casos de violencia hacia niñas menores de 18 años, agredidas principalmente por adultos mayores de 20 años.“Las niñas siguen siendo objeto de abuso, y este fenómeno ha pasado desapercibido en muchos casos de violencia doméstica”, expuso.