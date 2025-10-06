Hombre es asesinado por su esposa en Perú; durmió con el cadáver ocho días

Un hombre identificado como Alexander Valverde Laines fue hallado dentro de una maletera de su automóvil en el distrito de Breña, Lima.
Según declaraciones de su familia, Valverde llevaba más de 20 años de relación con Keillys Aguilera Meneses, ciudadana venezolana acusada de ser la autora del crimen, con quien tuvo tres hijos.
El tío de la víctima, Francisco Laines, declaró a Latina Noticias que la familia se encuentra a la espera de los resultados oficiales de la investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y expresó su preocupación por el estado emocional de los hijos de la pareja.
“Supuestamente, estuvo aquí dos días, pero en sí, yo me he enterado por vías externas, la policía todavía no nos ha dicho nada”, relató Laines.
La familia ha decidido no informar aún a los menores sobre el asesinato de su padre.
Según el testimonio del tío, los niños, de 12 y 7 años, permanecen bajo el cuidado de su abuela materna, mientras que el hijo mayor, de 20 años, también está siendo acompañado por familiares cercanos.
Laines pidió apoyo psicológico al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para los tres menores.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Aguilera Meneses habría mantenido el cuerpo de su esposo oculto en la vivienda familiar durante varios días antes de trasladarlo a la maletera del vehículo donde fue encontrado. La versión de la implicada indica que el cuerpo permaneció en la casa por ocho días, aunque los familiares de la víctima dudan de esa versión.
El caso ha generado conmoción, ya que toda la familia Valverde Laines vivía en la misma residencia sin percatarse de lo ocurrido.
En las últimas horas, la Policía de Carreteras de Los Órganos (Piura) detuvo a Katherine Katiuska Bello Serrano (34), también venezolana, quien es investigada por coautoría o complicidad en el homicidio.
El proceso se complica por el avanzado estado de descomposición del cuerpo y por la falta de grabaciones de seguridad, ya que las cámaras del inmueble se encontraban inoperativas.
Bello Serrano fue capturada cuando viajaba en un bus interprovincial de la empresa Cetur, con destino a la frontera norte, presuntamente con la intención de huir hacia Ecuador.
Las autoridades investigan si Bello Serrano colaboró en el traslado o encubrimiento del crimen. Por ahora, permanece detenida en la comisaría de Los Órganos, mientras se revisan posibles órdenes de requisitoria y vínculos con el asesinato.