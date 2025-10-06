Hombre es asesinado por su esposa en Perú; durmió con el cadáver ocho días

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Aguilera Meneses habría mantenido el cuerpo de su esposo oculto en la vivienda familiar durante varios días antes de trasladarlo a la maletera del vehículo donde fue encontrado. La versión de la implicada indica que el cuerpo permaneció en la casa por ocho días, aunque los familiares de la víctima dudan de esa versión.