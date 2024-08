Cada media hora una mujer denuncia violencia doméstica: “Me llevaron al hospital”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Nos separamos porque él tenía más mujeres. Yo le dije que me quedaría con nuestro hijo y entonces me golpeó con su puño. Me llevaron al hospital... Lo amenacé con denunciarlo y le dio igual”.

Este relato, desafortunadamente, es solo uno de los más de 100,000 casos de violencia doméstica denunciados en Honduras en los últimos nueve años.

Datos del Poder Judicial, obtenidos por EL HERALDO a través de la solicitud de información pública SOL-PJ-2687-2024, revelan una preocupante realidad: desde 2015 hasta 2023 un total 152,518 mujeres denunciaron que sufren violencia doméstica.

La cifra evidencia una tasa alarmante: alrededor de 46 mujeres denuncian al día ante el Poder Judicial que son objeto de este tipo de violencia o, en otras palabras, cada hora llegan a los tribunales de justicia dos casos.

Entre 2015 y 2023 la cantidad de reportes oficiales osciló entre 14,000 y casi 19,000. Sin embargo, expertos advierten que la cifra real puede ser mucho mayor, ya que solo una fracción de las víctimas denuncia su sufrimiento.

Andrea Paz, integrante de la organización Foro de Mujeres por la Vida, explicó que las cifras oficiales representan solo una pequeña parte de la realidad.

“Las denuncias que llegan a las autoridades son una mínima fracción de los casos reales. La verdadera magnitud del problema es mucho mayor; el triple de esas denuncias podría estar sufriendo violencia”, sostuvo Paz.

Para el caso, el Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911 reporta alrededor de 100,000 llamadas anuales de mujeres pidiendo ayuda por violencia. Este dato sugiere una crisis de proporciones inmensas, “aunque una persona puede llamar varias veces, esto da una idea de la magnitud del problema”, explicó Paz.

Pese a que las expertas sostienen que el universo de denuncias interpuestas por mujeres es mayor, los hechos registrados ya muestran una diferencia muy amplia con respecto a los casos donde los hombres son víctimas (apenas 12,965 registros del sexo masculino frente a los 152,518 del sexo femenino).