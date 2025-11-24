Poder Judicial ordena hacer audiencias virtuales antes y después de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales 2025, para elegir a las nuevas autoridades que ejercerán cargos de elección popular durante los siguientes cuatro años.
Esto conllevará un vasto movimiento logístico por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, institución que pone a disposición en los procesos electorales, a la mayoría de sus elementos operativos, para la custodia del material y los centros de votación.
Debido a ese involucramiento operativo de las Fuerzas Armadas en las elecciones generales, el Poder Judicial decidió cambiar su metodología de trabajo en algunas de sus áreas, antes y después de los comicios.
Esto debido a que son los elementos de las Fuerzas Armadas los que se encargan de custodiar y trasladar a los reos, desde los distintos centros penales hasta los tribunales de justicia en todo el país y por sus ocupaciones en las elecciones sería difícil hacer ese transporte.
Audiencias virtuales
El magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz, confirmó la determinación adoptada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), "sí, efectivamente, nosotros hemos considerado prudente que la virtualidad sea la que se imponga en este momento como medio de resolver las agendas donde hay personas privadas de libertad que deben comparecer a las mismas".
La decisión es que todas las audiencias que están programadas para la presente semana y las semanas posteriores a las elecciones generales, se desarrollen de forma virtual.
Díaz argumentó que lo resuelto en el pleno se debe a que "estamos en una justa electoral en donde las Fuerzas Armadas, que son las que tienen el control de los centros penitenciarios a través de la Policía Nacional del Orden Público, están abocadas a apoyar el proceso electoral con su infraestructura, con sus vehículos y por ende, sería un tanto problemático para ellos también atender las necesidades de los privados de libertad que deben viajar para estar en sus audiencias".
Para evitar que los convictos que tienen sus audiencias previstas, especialmente las audiencias de término (declaración de imputado, inicial y preliminar) lleguen a perderse; la iniciativa es que estas se celebren vía comunicación por internet, es decir, virtual.
"Nosotros no podemos paralizar el Poder Judicial, las audiencias no pueden pararse y siendo que contamos con legislación relativa al uso de la audiencia virtual, que tenemos también la capacidad instalada para que la audiencia virtual se desarrolle y que eso permita que no haya ninguna paralización de actividades", acotó el magistrado Díaz.