Poder Judicial ordena hacer audiencias virtuales antes y después de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales 2025, para elegir a las nuevas autoridades que ejercerán cargos de elección popular durante los siguientes cuatro años. Esto conllevará un vasto movimiento logístico por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, institución que pone a disposición en los procesos electorales, a la mayoría de sus elementos operativos, para la custodia del material y los centros de votación. Debido a ese involucramiento operativo de las Fuerzas Armadas en las elecciones generales, el Poder Judicial decidió cambiar su metodología de trabajo en algunas de sus áreas, antes y después de los comicios.

Esto debido a que son los elementos de las Fuerzas Armadas los que se encargan de custodiar y trasladar a los reos, desde los distintos centros penales hasta los tribunales de justicia en todo el país y por sus ocupaciones en las elecciones sería difícil hacer ese transporte.



Audiencias virtuales

El magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz, confirmó la determinación adoptada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), "sí, efectivamente, nosotros hemos considerado prudente que la virtualidad sea la que se imponga en este momento como medio de resolver las agendas donde hay personas privadas de libertad que deben comparecer a las mismas". La decisión es que todas las audiencias que están programadas para la presente semana y las semanas posteriores a las elecciones generales, se desarrollen de forma virtual.