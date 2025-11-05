La CSJ instruye a audiencias virtuales durante período electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instruyó medidas para darle continuidad a los procesos judiciales durante el período electoral, cuya decisión responde a la convocatoria de elecciones generales realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Mediante un acuerdo, se autorizó que todos los órganos jurisdiccionales en materia penal y de niñez realicen audiencias con la participación virtual o remota de las personas que estén cumpliendo una medida cautelar de detención judicial, prisión preventiva o pena privativa de la libertad.
"Esta modalidad se aplicará entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025", informó Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.
Según Duarte, los presidentes, coordinadores y titulares de cada órgano jurisdiccional "podrán coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario la designación de un secretario o receptor judicial que garantice la presencia de las personas citadas a las audiencias".
El funcionario agregó que durante este período, los funcionarios judiciales deberán utilizar las herramientas tecnológicas y plataformas de comunicación virtual del Poder Judicial, asegurando que "los procesos se desarrollen conforme a la narrativa vigente y dentro de los plazos legales".
El portavoz también subrayó que "la Dirección de Infotecnología brindará apoyo para la realización y grabación de las audiencias, para garantizar la trasparencia y registro de cada procedimiento".
Reiteró que la medida es con el fin de mantener el compromiso con la tutela judicial efectiva, la seguridad de sus funcionarios y usuarios, aportar al normal desarrollo del proceso electoral, para asegurar el acceso a la justicia sin interrupciones durante el período señalado.