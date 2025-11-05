La CSJ instruye a audiencias virtuales durante período electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instruyó medidas para darle continuidad a los procesos judiciales durante el período electoral, cuya decisión responde a la convocatoria de elecciones generales realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mediante un acuerdo, se autorizó que todos los órganos jurisdiccionales en materia penal y de niñez realicen audiencias con la participación virtual o remota de las personas que estén cumpliendo una medida cautelar de detención judicial, prisión preventiva o pena privativa de la libertad.

"Esta modalidad se aplicará entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025", informó Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.

Según Duarte, los presidentes, coordinadores y titulares de cada órgano jurisdiccional "podrán coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario la designación de un secretario o receptor judicial que garantice la presencia de las personas citadas a las audiencias".