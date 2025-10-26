Bloquean a 6,355 hondureños con antecedentes penales del padrón electoral

Tegucigalpa, Honduras.— Más de seis millones y medio de hondureños están habilitados para poder ejercer el sufragio en las elecciones generales del 30 de noviembre; sin embargo, varios miles de ciudadanos no lo podrán hacer debido a un bloqueo legal. Un total de 6,355 hondureños quedaron inhabilitados para ejercer ese derecho ciudadano y no estarán en el censo nacional electoral a razón de que tienen antecedentes penales vigentes. El Poder Judicial (PJ) mediante la Unidad de Antecedentes Penales, remitió el pasado 17 de agosto el último corte sobre las y los ciudadanos hondureños que tienen antecedentes penales y que por ende, tal y como lo establece la Ley Electoral de Honduras, no les es permitido votar si están en esa condición.

Norma Casco, coordinadora nacional de la Unidad de Antecedentes Penales, confirmó que "la última información que nosotros dimos al Consejo Nacional Electoral fue de 6,355. El corte lo hicimos el 17 de agosto de este año". Estas son personas que gozan de libertad, algunas de ellas condicionales, ya que están terminando de cumplir sus penas de prisión fuera de la cárcel, pero con ciertas medidas restrictivas, pero tienen activos sus antecedentes penales por algún delito cometido.

A un paso de hacerlo

El último informe enviado por el Poder Judicial (PJ) al CNE también demostró que 2,062 personas que tuvieron antecedentes penales activos ya pudieron ser incluidos en el Censo Nacional Electoral, sin embargo, eso precisa de un trámite personal.