CNE da 48 horas para resolver apelación de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, con dos votos a favor y uno en contra, otorgar un plazo de 48 horas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para resolver el recurso de apelación interpuesto por el dirigente político Jorge Cálix, quien aspira a inscribirse como candidato a diputado por el departamento de Olancho bajo la bandera del Partido Liberal.
La votación reflejó la división interna del órgano electoral: las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López votaron a favor de conceder el plazo, mientras que el consejero Marlon Ochoa se manifestó en contra.
El TJE se mantiene en una situación de estancamiento debido a desacuerdos internos sobre el trámite de la apelación.
Se prevé que los magistrados del tribunal se reúnan entre el lunes y martes de la próxima semana para tomar una decisión definitiva sobre el caso.
División en el TJE retrasa resolución del caso
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no ha logrado avanzar en la apelación presentada por Jorge Cálix desde el 13 de octubre, debido a desacuerdos internos sobre cómo sesionar.
Mientras los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona propusieron una reunión virtual, Mario Morazán se opuso alegando falta de reglamentación para ese formato.
Barahona, quien trabaja de forma remota, defendió su participación virtual. Flores recordó que el TJE ya ha realizado sesiones virtuales en el pasado, en las cuales Morazán participó, y enfatizó que “no existe reglamentación alguna que declare ilegales las sesiones virtuales”.
Añadió: “lo que sí es ilegal es obstaculizar el proceso jurisdiccional del Tribunal a escasos días del proceso electoral”.