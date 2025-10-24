CNE da 48 horas para resolver apelación de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, con dos votos a favor y uno en contra, otorgar un plazo de 48 horas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para resolver el recurso de apelación interpuesto por el dirigente político Jorge Cálix, quien aspira a inscribirse como candidato a diputado por el departamento de Olancho bajo la bandera del Partido Liberal. La votación reflejó la división interna del órgano electoral: las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López votaron a favor de conceder el plazo, mientras que el consejero Marlon Ochoa se manifestó en contra.

El TJE se mantiene en una situación de estancamiento debido a desacuerdos internos sobre el trámite de la apelación. Se prevé que los magistrados del tribunal se reúnan entre el lunes y martes de la próxima semana para tomar una decisión definitiva sobre el caso.

División en el TJE retrasa resolución del caso