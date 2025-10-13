Jorge Cálix apela resolución del CNE que le impide ser candidato en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- El equipo legal del diputado Jorge Cálix presentó este 13 de octubre un recurso de apelación contra la resolución mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su inscripción como candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras en el departamento de Olancho. La acción busca revertir la decisión de las autoridades electorales y permitir su participación en los comicios generales de noviembre de 2025.

El recurso fue presentado por el apoderado legal Mariano Torres Flores, en representación de Cálix. El escrito señala que la decisión de apelación se realiza “en el marco de la ley y ante los entes electorales y jurisdiccionales que el Estado de Derecho brinda a sus ciudadanos”. El caso será conocido por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que deberá resolver si ratifica o revoca la resolución del CNE.

CNE rechazó inscripción por unanimidad

La decisión del CNE fue tomada por unanimidad de los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, quienes resolvieron declarar sin lugar la solicitud de inscripción del exprecandidato presidencial para ocupar la vacante dejada por el diputado Samuel García. El organismo electoral basó su resolución en el artículo 115, inciso 10 de la Ley Electoral, que prohíbe la inscripción de personas que hayan participado en procesos internos o electorales de otro partido político en el mismo período electoral. "Existe una prohibición legal al haber participado en las elecciones del mismo período electoral, lo que lo coloca dentro de la prohibición. Esta norma no admite interpretación extensiva por parte del Consejo", señala el documento. El CNE también emplazó al Partido Liberal para que, en un plazo de tres días hábiles, proponga a otro candidato para llenar la primera posición por Olancho.

Fiscalía solicita expediente al TJE