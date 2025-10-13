La Fiscalía exige al TJE expediente de resolución que ordenó detener impresión de papeletas

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) solicitó a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) remitir la documentación necesaria para investigar las denuncias de presuntas irregularidades dentro de ese organismo jurisdiccional. La denuncia sobre la instrumentalización del MP hacia el TJE fue difundida por el diputado Jorge Cálix, quien divulgó la solicitud oficial enviada por el ente acusador del Estado a los magistrados del órgano electoral. "Atención, Honduras: el Ministerio Público, controlado por el familión, está presionando al TJE. Si logran condicionar al TJE y al CNE, podrían intentar desconocer o manipular el resultado del 30 de noviembre. Esto es un ataque a la democracia, ¡no lo permitamos!", escribió en su cuenta de X, Jorge Cálix.

Entre los documentos requeridos figuran las copias certificadas de la convocatoria a sesión ordinaria jurisdiccional del pleno, los expedientes de los casos de los diputados Jorge Cálix, el acta levantada por el secretario general del TJE, Marvin Gerardo Matamoros, así como el audio y video de dicha sesión. Asimismo, el MP pidió la copia certificada del informe elaborado por el secretario general sobre el desarrollo de la sesión. "Siguen instrumentalizando al Ministerio Público, cuánta celeridad", cuestionó la magistrada del TJE, Miriam Barahona. Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recordó que ningún poder del Estado, ni funcionario público, puede ordenar, condicionar o inducir la acción penal. El poder no otorga derecho a imponer la verdad; otorga el deber de respetar la justicia. La semana pasada, el magistrado Mario Morazán presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando presuntas irregularidades cometidas dentro del TJE.

Según Morazán, sus compañeros magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona realizaron una sesión sin contar con el quórum necesario para aprobar la solicitud de suspensión del acto reclamado en los expedientes de Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo. En esa misma sesión, el TJE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) detener la impresión de papeletas de diputados en los departamentos de Olancho y Choluteca, mientras se resolvían los recursos impugnatorios presentados.

PL respetará falló sobre caso de Jorge Cálix

A la espera de la resolución que emita el Tribunal de Justicia Electoral respecto al recurso de impugnación a la resolución dada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), desde el Partido Liberal afirmaron que respetarán cualquier fallo. "Vamos a respetar lo que diga el TJE y serán ellos quienes tomarán la decisión al respecto. Creo que allí se definirá esta situación", señaló el expresidente del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL), Yani Rosenthal.