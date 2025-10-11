El general de Libre se la tiene cantada a los oficiales de la 28 promoción

TJE. La resolución del TJE sobre el caso Calix y la suspensión del acto reclamado -la impresión de las papeletas en Olancho- continúa vigente. Para eso es el tribunal de alzada, máxima autoridad en juicios electorales.

CNE. La resolución de los trillizos del CNE -por unanimidad- es del pasado miércoles y por eso Calix se fue en apelación al día siguiente al TJE -el jueves- a pedir la revocatoria de esa decisión, y el TJE -2 a 1- declaró la petición a lugar con suspensión del acto reclamado.

YERNO. Ya hay antecedentes en otros procesos electorales, y del yerno de RA -a quien se le negó la inscripción como candidato a diputado y se fue en apelación al TJE, y el del alcalde de San Antonio de Flores, en El Paraíso.

REVÉS. Sepa Judas qué estará pasando, porque el 2 a 1 del TJE -PL y PN- en el CNE no funciona y, cuando funciona, funciona al revés a favor de Libre.

VIAJE. Rueda la cabeza del director del Colegio de la Defensa de las Fuerzas Armadas por orden directa de la marioneta uniformada. O dijo algo en contra de la Ramona o algo a favor de la oposición. La excusa es un viaje a las Europas.

CLAUDIA. Solo para que vean la doble moral, doble cara y doble rasero de estos que se autodenominan de “izquierda”, le preguntaron a la tal Claudia mexicana su opinión sobre el Premio Nobel a María Corina y se limitó a decir “sin comentarios”. Vale que, además, es gran “feminista”.

SALE. Preguntan unos chuscos que cuando sale Xiomara a felicitar a María Corina, luego del ofensivo mensaje de su esposo en contra de una mujer, que lo único que ha hecho es luchar contra un criminal, narcotraficante y asesino de su pueblo.

GORRA. Al hijo de Juan Barahona -gorra juca, como le dicen sus mismos compañeros- le echan el muerto por el boicot a la firma auditora de la tal biometría y del TREP. Como JB, al igual que la Ramona, tiene su propio familión.

FOTO. Aja, pero Ana Paola, en vez de denunciar eso, manda un X con una foto sacando pecho porque están “trabajando” de noche, como si es que la eligieron para que fuera a vegetar al CNE y no a trabajar y a organizar el proceso electoral. Y, para qué cree que se le paga.

CLAVOS. Pucha, como dice aquel, parece que en Perú pasaron de las brasas a las llamas, porque ese nuevo presidente tiene más clavos que una ferretería.

AMOR. “Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto -escribió en un X el nuevo presidente peruano- para todas las demás existe MasterCard”.