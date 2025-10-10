Jorge Cálix asegura que negación del CNE a inscribirlo como diputado es vieja

Tegucigalpa, Honduras.-Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, aseguró en un video que la negación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se niegan a inscribirlo como candidato en la planilla del departamento de Olancho, que circula en redes, es vieja.

"La decisión que hoy circula en redes sociales y que está saliendo en los medios de comunicación del Consejo Nacional Electoral en donde dicen que yo no puedo ser inscrito como candidato es vieja, justamente por eso presentamos un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral", dice en el clip que él compartió en sus redes sociales.

El parlamentario agrega que "además hay una medida cautelar aprobada por el Tribunal de Justicia Electoral en donde se le prohíbe al Consejo Nacional Electoral imprimir papeletas y hacer cualquier tipo de modificaciones en la planilla de Olancho en el Partido Liberal, específicamente lo que respecta a la casilla 22 que es mi casilla".

"En resumen todo eso es viejo, nada es nuevo, justamente porque ellos no quieren que me inscriba, liderados por Marlon Ochoa y el familión, es que presenté un recurso de apelación, yo respetuoso de la institucionalidad, del derecho y de la democracia, respeto la opinión del Consejo Nacional Electoral más no la comparto y sin amenazar a consejeros, sin echarles al Ministerio Público, sin insultarles presenté el recurso de apelación como corresponde", explicó.