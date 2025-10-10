Jorge Cálix asegura que negación del CNE a inscribirlo como diputado es vieja

Tegucigalpa, Honduras.-Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, aseguró en un video que la negación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se niegan a inscribirlo como candidato en la planilla del departamento de Olancho, que circula en redes, es vieja.
"La decisión que hoy circula en redes sociales y que está saliendo en los medios de comunicación del Consejo Nacional Electoral en donde dicen que yo no puedo ser inscrito como candidato es vieja, justamente por eso presentamos un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral", dice en el clip que él compartió en sus redes sociales.
El parlamentario agrega que "además hay una medida cautelar aprobada por el Tribunal de Justicia Electoral en donde se le prohíbe al Consejo Nacional Electoral imprimir papeletas y hacer cualquier tipo de modificaciones en la planilla de Olancho en el Partido Liberal, específicamente lo que respecta a la casilla 22 que es mi casilla".
"En resumen todo eso es viejo, nada es nuevo, justamente porque ellos no quieren que me inscriba, liderados por Marlon Ochoa y el familión, es que presenté un recurso de apelación, yo respetuoso de la institucionalidad, del derecho y de la democracia, respeto la opinión del Consejo Nacional Electoral más no la comparto y sin amenazar a consejeros, sin echarles al Ministerio Público, sin insultarles presenté el recurso de apelación como corresponde", explicó.
Cálix asevera que "estamos agotando las instancias legales, ya obtuvimos una victoria tremenda el día de ayer con la medida cautelar que nos ha sido otorgada, ahora el Consejo Nacional Electoral no puede hacer absolutamente nada con la papeleta de diputados de Olancho hasta que el Tribunal de Justicia no dicte la sentencia que en derecho corresponda".
"A todos mis amigos olanchanos les digo con toda seguridad, el derecho nos asiste, la Constitución está de nuestro lado, los tratados internacionales y la jurisprudencia están de nuestro lado, mi fotografía va a aparecer en la papeleta de diputados del departamento de Olancho en la casilla 22, así que a todos mis amigos les digo no hay ningún problema, esto es viejo, estamos leyendo un periódico de hace una semana, lo hace el Consejo Nacional Electoral con el ánimo de confundir", afirmó.
"Ya el Consejo Nacional Electoral no tiene nada que ver en este asunto, todo está en manos del Tribunal de Justicia Electoral y por supuesto en las manos de Dios. Mi fotografía va a aparecer a los amigos olanchanos, les pido su voto en la casilla 22 y lo más importante no nos distraigamos de lo que verdaderamente urge y es trabajar día y noche para que Salvador Narrala se convierta en el próximo presidente de Honduras", finalizó el diputado en el clip.