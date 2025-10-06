Partido Liberal apela la no inscripción de Jorge Cálix ante el Tribunal de Justicia Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal de Honduras (PLH) presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para impugnar la inscripción de la diputación por Olancho de Jorge Cálix.

El magistrado presidente del TJE, Mario Flores, confirmó la recepción formal del recurso.

“En efecto, ya recibimos el recurso de apelación en la Secretaría General del Tribunal de Justicia Electoral. Nos ha informado que hay un recurso de apelación por parte del recurrente Jorge Luis Cálix Espinal y su apoderado legal, Mariano Flores”, indicó.

Explicó que el proceso se encuentra en fase de análisis y que el tribunal deberá solicitar la documentación correspondiente al Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de emitir una resolución.

“Recuerde que hay procedimientos; tenemos que pedir las situaciones administrativas, solicitarle u ordenarle al CNE que nos remita las actuaciones administrativas que realizó el señor Jorge Cálix, para poder estructurar la respuesta a este recurso de apelación”, precisó.

El magistrado adelantó que la resolución del caso se emitirá la próxima semana.

“De aquí al martes o miércoles de la próxima semana, este tribunal estará informando al pueblo hondureño de la resolución y la sentencia firme e inapelable que emitirá el Tribunal de Justicia Electoral en el caso del señor Jorge Luis Cálix Espinal”, reiteró.