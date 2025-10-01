Aspirante a diputado desmiente haber cedido su candidatura a Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- Manuel Andino, aspirante a diputado del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán, aclaró que no ha declinado a su candidatura para cederla a Jorge Cálix, exprecandidato presidencial de su partido. En redes sociales circularon rumores de que Cálix se habría acercado a Andino para negociar su candidatura para figurar en la planilla de diputados liberales por Francisco Morazán.

Ante ello, Andino compartió un video en el cual primero declara que en ningún momento ha establecido un pacto con Jorge Aldana, actual alcalde de Distrito Central que busca reelegirse con el partido Libertad y Refundación (Libre).

Seguidamente, aseguró que "tampoco hemos cedido a la casilla como malintencionadamente ha surgido. No es que no la cedemos a Jorge Cálix porque no la merezca". Andino, hijo del difunto exdiputado liberal Marco Antonio Andino, reconoció que Cálix es un gran líder, "sin embargo, no nos corresponde a nosotros eso". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Y es que en caso de que un candidato desista de sus aspiraciones, es el partido político el que debe deliberar sobre quién será su sustituto, teniendo también que apegarse a la Ley Electoral. A pesar de que Jorge Cálix participó en las elecciones primarias como aspirante a la presidencia en representación al Partido Liberal, pretende competir en los comicios generales del 30 de noviembre por un curul en representación al departamento de Olancho. El actual parlamentario Samuel García anunció que declinó a su candidatura por Olancho, mencionando que Jorge Cálix sería su sustituto. La nominación de Cálix fue aprobada dentro del Partido Liberal. Sin embargo, no hay certeza de que el excongresista de Libre haya residido al menos cinco años en Olancho. A pesar de que Cálix nació en Francisco Morazán, argumenta ser olanchano por tener propiedades en los municipios de Esquipulas del Norte y Catacamas.