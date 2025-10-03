Jorge Cálix encara a Marlon Ochoa por su inscripción: "El familión tiene miedo"

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix encaró a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante la solicitud de inscripción del actual diputado del Partido Liberal. Cálix había dicho que el CNE inscribió a un candidato de Libertad y Refundación (Libre) en Comayagua y que había sido precandidato a alcalde.

Sin embargo, Ochoa desmintió eso y precisó que la inscripción de personas que no fueron favorecidas con el voto en las internas, está prohibida de cara a las generales. "Explícale al pueblo hondureño por qué tu jefa Rixi Moncada junto a Ana Paola Hall votaron a favor de la inscripción de Nelyi Larice como candidato en las generales de 2021, para suplir la ausencia de Berónica Moncada quien fue inhabilitada por ser hermana de Rixi, a pesar de que Nelyi participó y perdió en las internas de marzo de 2021", le preguntó Cálix a Moncada.