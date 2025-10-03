Jorge Cálix encara a Marlon Ochoa por su inscripción: "El familión tiene miedo"

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix encaró a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante la solicitud de inscripción del actual diputado del Partido Liberal.
Cálix había dicho que el CNE inscribió a un candidato de Libertad y Refundación (Libre) en Comayagua y que había sido precandidato a alcalde.
Sin embargo, Ochoa desmintió eso y precisó que la inscripción de personas que no fueron favorecidas con el voto en las internas, está prohibida de cara a las generales.
"Explícale al pueblo hondureño por qué tu jefa Rixi Moncada junto a Ana Paola Hall votaron a favor de la inscripción de Nelyi Larice como candidato en las generales de 2021, para suplir la ausencia de Berónica Moncada quien fue inhabilitada por ser hermana de Rixi, a pesar de que Nelyi participó y perdió en las internas de marzo de 2021", le preguntó Cálix a Moncada.
El actual congresista añadió: "Marlon, el problema no es la ley, el problema es el miedo que tienen. Tienen miedo que regrese al Congreso con el Partido Liberal en el poder y se les revierta el desorden de estos 4 años".
"Tienen miedo que les cambiemos el fiscal y desmontemos su sistema de impunidad. Tienen miedo que le contemos las costillas a Luis Redondo por el saqueo del fondo departamental. Por eso inventan obstáculos políticos disfrazados de legalidad. No es un tema legal, es un tema político: el familión tiene miedo", agregó Jorge Cálix.
Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, aseguró que la Constitución y los tratados internacionales avalan su inscripción como candidato a diputado liberal por el departamento de Olancho, en sustitución de Samuel García.
Las autoridades del CNE anunciaron -el 28 de septiembre- la separación de sus cargos a dos personas de la institución involucradas en la publicación de una papeleta electoral preliminar en la que figuraba Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho, sin que su candidatura haya sido aprobada por el pleno.