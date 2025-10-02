Hondureños en EE UU tendrán 15 centros de votación; en España no habrá urnas

Tegucigalpa, Honduras.- Casi medio millón de hondureños en el extranjero están habilitados para ejercer el sufragio en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, confirmó el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa. El voto de los connacionales será decisivo en estos comicios. “Cerca de medio millón de personas enroladas en el exterior están habilitadas para votar. La Ley Electoral le confiere al CNE la facultad de reglamentar el voto en el extranjero y decidir dónde se habilitan Juntas Receptoras de Votos (JRV)”, señaló Ochoa. En total, 496,307 hondureños podrán ejercer el sufragio en el exterior, de los cuales 399,530 están inscritos en Estados Unidos, según detalló el funcionario.

En Estados Unidos, el CNE determinó la instalación de 15 Juntas Receptoras de Voto (JRV) distribuidas en 12 ciudades que concentran la mayor parte de la diáspora hondureña. En Houston, Texas, se habilitaron dos Juntas Receptoras, al igual que en Miami, Florida, y en Washington D.C., donde reside un importante número de connacionales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La ciudad de Nueva York también contará con dos centros de votación, mientras que en Dallas, Texas, Charlotte, Carolina del Norte, Los Ángeles, California, Chicago, Illinois, Atlanta, Georgia, Nueva Orleans, Luisiana, Boston, Massachusetts y San Francisco, California, se instalará una Junta Receptora en cada ciudad.