Diputados asisten a autoconvocatoria para conocer informe de la Comisión Especial del Congreso Nacional

Respaldar informe de la OEA, apoyar al CNE para lograr la declaratoria, y manifestar que Redondo está haciendo ilegalidades, serán los puntos a tratar

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 11:12
1 de 8

Diputados del Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, asistieron a la autoconvocatoria realizada para celebrar sesión del pleno del Congreso Nacional y conocer el informe de la Comisión Especial del Congreso Nacional.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
2 de 8

Maribel Espinoza detalló que el pleno adoptarán “importantes resoluciones” orientadas a la defensa del sistema democrático, destacando la importancia de que el Congreso Nacional ejerza sus funciones y asuma su responsabilidad frente a los desafíos actuales.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
3 de 8

Los parlamentarios conocerán las resoluciones emitidas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la adopción de las resoluciones correspondientes emitidas por este Congreso Nacional.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
4 de 8

Además, adoptarán resoluciones necesarias para proteger el proceso de divulgación de resultados, la declaratoria de elecciones, la transición y sobre la convocatoria para la instalación del nuevo Congreso Nacional.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
5 de 8

Los diputados presentes afirman que respaldarán al Consejo Nacional Electoral para que brinden la declaratoria, además mostrarán su apoyo a las dos consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
6 de 8

Además, se hablará de las irregularidades señaladas a Luis Redondo y la comisión permanente, que sostienen es ilegal.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
7 de 8

Los parlamentarios de la oposición acudieron a un hotel capitalino para la autoconvocatoria.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
8 de 8

La sesión inició a las 11:30 de la mañana de este viernes. La autoconvocatoria tiene como objetivo emitir resoluciones con el fin de defender la democracia de Honduras, según indicó Maribel Espinoza.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
