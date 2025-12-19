Diputados asisten a autoconvocatoria para conocer informe de la Comisión Especial del Congreso Nacional

Diputados del Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, asistieron a la autoconvocatoria realizada para celebrar sesión del pleno del Congreso Nacional y conocer el informe de la Comisión Especial del Congreso Nacional.
Maribel Espinoza detalló que el pleno adoptarán “importantes resoluciones” orientadas a la defensa del sistema democrático, destacando la importancia de que el Congreso Nacional ejerza sus funciones y asuma su responsabilidad frente a los desafíos actuales.
Los parlamentarios conocerán las resoluciones emitidas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la adopción de las resoluciones correspondientes emitidas por este Congreso Nacional.
Además, adoptarán resoluciones necesarias para proteger el proceso de divulgación de resultados, la declaratoria de elecciones, la transición y sobre la convocatoria para la instalación del nuevo Congreso Nacional.
Los diputados presentes afirman que respaldarán al Consejo Nacional Electoral para que brinden la declaratoria, además mostrarán su apoyo a las dos consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.
Además, se hablará de las irregularidades señaladas a Luis Redondo y la comisión permanente, que sostienen es ilegal.
Los parlamentarios de la oposición acudieron a un hotel capitalino para la autoconvocatoria.
La sesión inició a las 11:30 de la mañana de este viernes. La autoconvocatoria tiene como objetivo emitir resoluciones con el fin de defender la democracia de Honduras, según indicó Maribel Espinoza.