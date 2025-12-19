"Madrugaban al Zonal Belén a vender": Detalles de la masacre en la residencial Centroamérica

El joven agregó que la masacre ocurrió el miércoles 17 de diciembre, el mismo día en que Tatiana celebraba su cumpleaños. Entre otros testimonios (no oficiales), el descubrimiento lo hizo una joven, pareja de una de las víctimas, quien ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes acudió a la vivienda, encontró la puerta forzada y avisó de inmediato a las autoridades