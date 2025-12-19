  1. Inicio
"Madrugaban al Zonal Belén a vender": Detalles de la masacre en la residencial Centroamérica

Integrantes de la familia León fueron asesinados en la noche del miércoles 17 de diciembre, sin embargo, fue hasta el día siguiente que se tuvo conocimiento del asesinato

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 10:09
Cuatro integrantes de una familia fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda en la residencial Centroamérica, Distrito Central, Francisco Morazán, la noche del jueves. Aquí los detalles:

Los fallecidos fueron identificados como Cristofer Valle León, de 13 años; su madre, Yinyer Tatiana León, de 31; María de la Cruz, de 55 años; y Josué Vigil León, de 24 años, tío y hermano de las dos primeras víctimas, respectivamente.

De acuerdo con información brindada a Noticieros Hoy Mismo por familiares que se presentaron al Ministerio Público, se trataba de madre, hijos y nieto.

Un joven que se identificó como Aldo explicó que reclamó los cuerpos para darles sepultura.

"Ellos vendían productos por mayor, que es plátano, y eso se dedicaban, madrugaban todas las mañanas al Zonal Belén a vender", detalló Aldo, sobre la ocupación de su tía y primos.

El joven agregó que la masacre ocurrió el miércoles 17 de diciembre, el mismo día en que Tatiana celebraba su cumpleaños. Entre otros testimonios (no oficiales), el descubrimiento lo hizo una joven, pareja de una de las víctimas, quien ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes acudió a la vivienda, encontró la puerta forzada y avisó de inmediato a las autoridades

"El mero día de lo que sucedió ella estaba cumpliendo años (...) Ella quería estar sola ese día, estar solo para ella misma", relató.

Aldo negó que la familia tuviera vínculos con actividades ilícitas y pidió que se esclarezca la verdad. "Ellos eran honestos, (queremos) que se encuentre la verdad, la mera justicia", concluyó, señalando que no residían en la misma colonia donde ocurrió el crimen.

Según las autoridades, los autores del hecho utilizaron armas blancas y de fuego, informó el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar en TN5.

Aunque el asesinato ocurrió el miércoles, fue hasta la noche del jueves que se tuvo conocimiento oficial a través de una llamada anónima al número de asistencia social 911.

